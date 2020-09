Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 to karta graficzna stworzona dla entuzjastów. Wyposażona w najnowszy GPU Nvidia Ampere ma oferować nowy poziom wydajności, zachwycać formą i imponować skutecznością chłodzenia iChill X4. Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 jest napędzana przez najnowszy układ Nvidia GA102 (Ampere). Oferuje on 8704 rdzenie CUDA i współpracuje z 10 GB pamięci GDDR6X, z którą łączy go 320-bitowa szyna. Zastosowanie autorskiego układu chłodzenia iChill X4 z ośmioma ciepłowodami i czterema wentylatorami, pozwoliło na fabryczne podniesienie taktowania. GPU ma osiągać minimum 1770 MHz w trybie Boost, czyli więcej niż modele referencyjne.







Taktowanie VRAM wynosi 19 Gbps, co przekłada się na przepustowość 760 GB/s. Do eksperymentów z zegarami może zachęcać dodatkowe chłodzenie sekcji zasilania. Dopływ chłodnego powietrza zapewnia jej oddzielny 45-milimetrowy wentylator, stanowiący nowość w systemie iChill X4. Sam radiator oferuje o połowę większą powierzchnię wymiany cieplnej i o 40% dłuższe ciepłowody w porównaniu do poprzednich generacji, co ma przełożyć się na lepszą efektywność.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 posiada system podświetlenia RGB LED. Jest ono programowalne i współpracuje z systemami producentów popularnych płyt głównych, m.in. Aura Sync, Mystic Light czy RGB Fusion. Użytkownik może spersonalizować wygląd konstrukcji i zsynchronizować efekty świetlne z innymi elementami systemu. Iluminacją można zarządzać również za pomocą przebudowanej aplikacji TuneIT przygotowanej przez producenta.



Do działania karta Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 wymaga dodatkowego zasilania. Nabywca powinien zaopatrzyć się w minimum 750-watowy zasilacz z dwoma gniazdami PCIe 8-pin. Nowość Inno3D ma 300 mm długości, 135 mm szerokości i zajmuje trzy sloty. W standardzie konstrukcja oferuje trzy gniazda DisplayPort 1.4a, jedno HDMI 2.1 i obsługę ekranów 8K, a także jeszcze lepsze wsparcie dla najnowszych technologii - Ray Tracingu i DLSS 2.1.



Karta graficzna Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 trafi na półki sklepowe w ciągu kilku najbliższych tygodni. Na chwilę obecną producent nie ujawnia sugerowanych cen. Można jednak się spodziewać, że będą one nieco wyższe od tych, w jakich oferowane są modele referencyjne.





Dane techniczne:

• procesor graficzny: GA102 (8704 rdzenie CUDA)

• taktowanie rdzenia:

- bazowe: 1440 MHz

- tryb boost: 1770 MHz

• pamięć graficzna: 10 GB GDDR6X

• przepustowość pamięci graficznej: 19 Gbps

• magistrala: 320-bit

• wyjścia wideo:

- HDMI 2.1

- 3 x DisplayPort 1.4a

• maks. rozdzielczość: 7680 x 4320 px

• interfejs: PCI-E 4.0 x16

• wymiary:

- długość: 300 mm

- szerokość: 135 mm

- wysokość: 3 sloty rozszerzeń

• zasilanie: 2 wtyczki 8-pin, zasilacz min. 750 W























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia