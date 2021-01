Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W dzisiejszych, dość pokręconych czasach, kamera internetowa staje się niezbędnikiem w erze powszechnej pracy zdalnej, dlatego może Was zainteresować najnowsza oferta marki HAMA, czyli model HD Spy Protect. Kamerka jest niewielka, ma wymiary 5,5 x 8 x 5,5 cm, a sama długość kabla wynosi 1,5 m. Dzięki zaciskowi można ją stabilnie zamocować na ekranach PC-tów i laptopów. Oferuje wyświetlanie obrazu w rozdzielczości HD (1280 x 720 pikseli) w formacie 16:9, nie zabrakło w niej też mikrofonu. Zamykana soczewka zapobiega atakom szpiegowskim hakerów. To wszystko sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowania przy różnych, popularnych w epoce pandemii koronawirusa komunikatorach, zarówno prywatnie jak i służbowo (Skype, Microsoft Teams, Zoom). Idealnie posłuży również do tworzenia obrazów i filmów.







Warto wspomnieć, że kamera HAMA HD Spy Protect dysponuje podświetleniem LED, co w prosty sposób przekłada się na lepszą jakość obrazu w kiepskich warunkach oświetleniowych. Zakres obrotu wynosi 360 stopni. Dzięki stojakowi można ją łatwo postawić na blacie biurka czy stołu. Do komputera podłącza się ją za pomocą złącza USB-A 2.0. Za sprawą UVC do instalacji nie są potrzebne sterowniki.



Sugerowana cena detaliczna tej nowości wynosi 89 PLN.





















Źródło: Info Prasowe / Hama