Icy Dock ICYNano MB809U3-1M2B

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ICYNano MB809U3-1M2B USB 3.2 Gen 1 5 Gbps to kompaktowa kieszeń zmieniająca dyski M.2 SATA w przenośny magazyn danych. Innowacyjny system montażu beznarzędziowego przy pomocy przesuwnego adaptera pozwala na szybką i łatwą instalację dysku. ICYNano MB809U3-1M2B to doskonałe narzędzie do tworzenia kopii zapasowych czy przenoszenia dużych ilości danych. Oczekujące na opatentowanie rozwiązanie montażowe oparte jest o przesuwny adapter, który zapewnia doskonałe dopasowanie niezależnie od długości dysku M.2 SATA SSD.







Instalacja bądź podmiana dysku nie wymaga użycia narzędzi - wystarczy włożyć nośnik do obudowy i przesunąć adapter aż do pozycji blokady. Kieszeń MB809U3-1M2B kompatybilna jest z dyskami 2230, 2242, 2260 oraz 2280 mm.



W przeciwieństwie do metalowych kieszeni dyskowych które mogą być ciężkie oraz łatwo ulegać porysowaniu obudowa MB809U3-1M2B wykonana jest z tworzywa ABS, które łączy wysoką wytrzymałość z niską wagą. Niewielkie rozmiary produktu oraz opływowy kształt z zaokrąglonymi rogami sprawiają, że MB809U3-1M2B może być wygodnie przenoszony nie tylko w plecaku, ale także kieszeni spodni.



Dzięki zastosowaniu złącza USB 3.2 gen 1 kieszeń MB809U3-1M2B zapewnia prędkości transferu do 5Gbps, co jest wartością dziesięciokrotnie wyższą niż w przypadku starszych interfejsów USB 2.0.



ICYNano MB809U3-1M2B jest w pełni kompatybilna ze standardem USB plug and play, co oznacza że nie wymaga instalacji dodatkowych sterowników. Zastosowane złącze USB jest w pełni wstecznie kompatybilne ze starszymi generacjami USB 2.0 i 3.0, dzięki czemu nie musisz martwić się o brak wsparcia dla starszych urządzeń.



Wbudowana niebieska dioda LED informuje o podłączeniu produktu do zasilania jak i o aktywności wewnętrznego dysku SSD



Kieszeń ICYNano MB809U3-1M2B jest już dostępna w sklepie oficjalnego dystrybutora Icy Dock. Jego sugerowana cena brutto wynosi 100 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Icy Dock