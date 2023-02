Polska premiera monitora LG SMART 32SQ780S

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku zadebiutował LG SMART 32SQ780S. To monitor przeznaczony nie tylko do pracy. Może stać się również domowym centrum rozrywki. Wszystko za sprawą 32-calowego ekranu 4K, minimalistycznego designu, ramienia Ergo i systemu webOS22, znanego dotąd z telewizorów i projektorów LG. Dzięki temu LG SMART jest w stanie pracować bez podłączania do komputera, umożliwiając dostęp do najpopularniejszych serwisów streamingowych. LG SMART łączy w sobie zalety monitora do pracy biurowej oraz prawdziwego centrum multimedialnego. Ekran o rozdzielczości 4K (3840 x 2160) nie tylko pokrywa 90% gamy kolorystycznej DCI-P3, ale obsługuje też standard HDR10.







Oznacza to, że po uporaniu się z zawodowymi obowiązkami można wyłączyć komputer i natychmiast odtwarzać ulubiony serial lub film. Wszystko dzięki systemowi webOS22, który dostępny był dotychczas w telewizorach i projektorach LG, a także w urządzeniach od niemal 200 partnerów z całego świata. Oprócz wysokiej jakości obrazu monitor zapewnia znakomite brzmienie wspierane przez wbudowany dwukanałowy głośnik stereo o mocy 5 watów. Obok klasycznego połączenia kablowego – za pomocą portów USB-C, dwóch HDMI, trzech USB oraz portu LAN – można użyć też bezprzewodowej opcji Miracast. Pozwala to na wygodne klonowanie ekranu smartfona na monitorze.



Wyposażenie LG SMART w webOS22 oznacza nie tylko dostęp do serwisów streamingowych bez podłączania do komputera. System wspiera także efektywną pracę, oferując pobranie aplikacji biurowych z LG Content Studio. Umożliwiają one szybki i elastyczny podział ekranu na oddzielne strefy robocze. Kolejną opcją, którą zapewnia webOS22, jest funkcja LG ThinQ Homeboard. Za jej pomocą steruje się urządzeniami IoT, czyli na przykład włącza oświetlenie, sprawdza czas do końca cyklu prania czy uruchamia klimatyzację.



Monitor LG SMART wyposażony został w ramię LG Ergo. Dzięki niemu można łatwo wysuwać, odsuwać, obracać w pionie i w poziomie, podnosić lub pochylać ekran, aby osiągnąć optymalny kąt widzenia do pracy lub rozrywki. Uchwyt oferuje tryb pionowy i poziomy, co pozwala na różne warianty użytkowania, zgodnie z osobistymi preferencjami. Są też do wyboru dwa sposoby montażu ułatwiające instalację – za pomocą zacisku lub śruby.



Monitor LG SMART dostępny jest w sprzedaży w sklepie internetowym LG, w cenie 2499 PLN. Na pierwsze zamówienie w firmowym sklepie wirtualnym obowiązuje 3% zniżki, która może zostać aktywowana podczas dokonywania zakupu.



























Źródło: Info Prasowe / LG