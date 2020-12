Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty marki dla graczy uRage dołączyły właśnie słuchawki SoundZ 200 z mikrofonem. Mogą się pochwalić ponad dwumetrowym kablem, a podłączane są do komputera przez złącze USB. To oferta skrojona na każdą kieszeń, która powinna zadowolić większość graczy. Słuchawki są lekkie, a miękko wyściełane materiałowe nauszniki i regulowany pałąk na głowę zwiększają wygodę użytkowania. W efekcie nawet po wielu godzinach noszenia nie będą uciskać uszu i powodować dyskomfortu. Regulowane jest też ramię mikrofonu, dzięki któremu nawiążemy komunikację głosową z innymi graczami, co dziś w wielu tytułach jest wręcz niezbędne.







Ten dynamiczny model od gamingowego producenta uRage wyróżnia się jednostronnie prowadzonym kablem o długości aż 2,2 m z elastycznym płaszczem z tkaniny dla dodatkowej ochrony przed uszkodzeniem w ferworze zabawy. Zintegrowano z nim też regulację głośności i funkcję wyciszania mikrofonu. Słuchawki uRage SoundZ 200 są podłączane do komputera za pomocą wtyczki USB typu A. Współpracują z systemami operacyjnymi Windows 7, 8 i 10.



Sugerowana cena detaliczna tej nowości wynosi 84.90 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / Hama