ACER - Nowe monitory Predator z matrycami QD-OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Acer zaprezentował dwa nowe monitory gamingowe QD-OLED – Predator X32 X2 i Predator X27U X1 – rozszerzając swoją ofertę najwyższej klasy wyświetlaczy dla graczy. Dzięki połączeniu technologii kropek kwantowych i OLED, nowe modele oferują wyjątkową jakość obrazu, żywe kolory oraz wysoki kontrast, jednocześnie zapewniając wyższy poziom energooszczędności w porównaniu do klasycznych paneli LCD. Predator od lat definiuje standardy w świecie gamingu, dostarczając graczom najnowocześniejsze technologie. Wprowadzenie monitorów z matrycą QD-OLED to kolejny krok w stronę perfekcyjnej jakości obrazu i immersyjnych doznań. Acer nieustannie podnosi poprzeczkę, oferując rozwiązania, które spełniają oczekiwania zarówno entuzjastów, jak i profesjonalistów.







Gaming na najwyższym poziomie

Nowe monitory to idealne rozwiązanie zarówno dla entuzjastów, jak i profesjonalnych graczy. Oba modele oferują rozdzielczość do 4K, częstotliwość odświeżania do 240 Hz oraz niezwykle szybki czas reakcji wynoszący zaledwie 0.03 ms (GTG). Dzięki technologii AMD FreeSync Premium Pro, użytkownicy mogą cieszyć się płynnym obrazem bez efektu tearingu czy stutteringu – niezależnie od tego, czy grają w najnowsze produkcje AAA, oglądają filmy, czy korzystają z innych multimediów. Co ważne oba modele posiadają certyfikat VESA DisplayHDR True Black 400, pokrywają 99% palety DCI-P3 oraz wykorzystują technologie BlueLightShield Pro minimalizującą zmęczenie oczu podczas długich sesji gamingowych.



Predator X32 X2 – 31.5 cala czystej jakości UHD

Predator X32 X2 wyposażony jest w 31.5-calowy panel UHD (3840 x 2160) QD-OLED o proporcjach 16:9 i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Model ten został zaprojektowany z myślą o graczach poszukujących wyjątkowej ostrości obrazu oraz większej immersji. Monitor oferuje współczynnik kontrastu 1 500 000:1, co w połączeniu z technologią QD-OLED zapewnia głęboką czerń i żywe, nasycone barwy, a jasność na poziomie 1000 nitów gwarantuje doskonałą jakość obrazu w trybie HDR. Urządzenie wyposażone jest w dwa porty HDMI 2.1, jedno złącze DisplayPort 1.4 oraz wyjście audio. Dodatkowo, dzięki ergonomicznej konstrukcji, użytkownicy mogą dostosować kąt nachylenia, wysokość oraz obrót ekranu, dopasowując monitor do swoich preferencji.



Predator X27U X1 – kompaktowy i potężny monitor WQHD

Predator X27U X1 to 26.5-calowy model WQHD (2560 x 1440), który łączy kompaktową konstrukcję z wydajnością premium. Wyposażony w technologię Dynamic Refresh Rate, umożliwia automatyczne dostosowanie częstotliwości odświeżania między 240 Hz a 60 Hz, co zapewnia optymalne doznania wizualne w zależności od wyświetlanych treści. Dzięki czasowi reakcji na poziomie 0,03 ms (GTG) i współczynnikowi kontrastu 1500 000:1, obraz jest wyjątkowo ostry i pozbawiony efektu ghostingu. Monitor osiąga jasność 1000 nitów w trybie HDR i oferuje wsparcie dla AMD FreeSync Premium Pro, zapewniając stabilny obraz bez artefaktów. Predator X27U X1 posiada dwa porty HDMI 2.1, jedno złącze DisplayPort 1.4 oraz wyjście audio. Tak jak w Predator X32 X2, monitor pozwala na regulacji kąta nachylenia, wysokości i obrotu, by w pełni dopasować go do preferencji użytkownika.



Ceny i dostępność

Oba monitory dostępne będą w regionie EMEA w III kwartale 2025 roku a ich ceny będą wynosić od 1199 EURO za model Predator X32 X2 oraz od 699 EURO w przypadku modelu Predator X27U X1.

































źródło: Info Prasowe - ACER