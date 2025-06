ADATA - Karty microSDXC dla użytkowników Nintendo Switch 2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Z myślą o zbliżającej się premierze konsoli Nintendo Switch 2, tajwańska marka ADATA przygotowała nowe karty pamięci microSDXC. Będą one dostępne w wersjach do 512 GB pojemności i zaoferują prędkości odczytu/zapisu danych sięgające odpowiednio 800 i 700 MB/s. Konsole Nintendo Switch 2 mają zostać wyposażone w mocniejszy procesor i oferować większą wydajność graficzną. Ostrzejszy obraz i lepsze efekty wizualne wiążą się jednak z dużymi rozmiarami plików gier oraz wyższymi wymaganiami w zakresie odczytu i zapisu danych. Aby sprostać temu wyzwaniu, Nintendo korzystać będzie w swoim nowym sprzęcie z kart pamięci microSD Express 7.1. Dzięki interfejsowi PCIe Gen3 x1 i obsłudze protokołu NVMe zapewniają one wydajność 2.7 razy większą niż karty microSD UHS-II.







Własną kartę tego typu zapowiedziała właśnie tajwańska marka ADATA. Model Premier Extreme SD Express 7.1 microSDXC wykorzystuje kontroler SD Express Silicon Motion SM2708, który pomyślnie przeszedł testy kompatybilności Switch 2. Charakteryzuje się ponadto pojemnością do 512 GB i zapewnia prędkości odczytu oraz zapisu danych na poziomie odpowiednio 800 i 700 MB/s. Pozwala to m.in. skrócić czas pobierania i instalacji gier czy przyspieszyć aktualizacje.



Oprócz ulepszeń sprzętowych, konsola Nintendo Switch 2 może też zmienić sposób wydawania gier. Deweloperzy już teraz coraz chętniej korzystają z dostępu cyfrowego i kart Game-Key, które zawierają jedynie informacje aktywacyjne lub podstawowe dane. Większość zawartości wymaga pobrania przez Internet na konsolę lub kartę, co oznacza, że gracze będą musieli mierzyć się z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi pamięci masowej.



Przykładem niech będzie The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, czyli tytuł wymagający 16,3 GB miejsca na dysku. Lub Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, który potrzebuje aż 59.4 GB. Karty SD Express 7.1 stanowią odpowiedź również na ten problem. Oferowane przez nie prędkości odczytu skracają czas ładowania dużych gier i minimalizują zacinanie się w środowiskach z otwartym światem. Szybki zapis przyspiesza z kolei procesy pobierania, instalacji i aktualizacji.



























źródło: Info Prasowe - ADATA