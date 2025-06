SHARP XParty Street Beat PS-949

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jakiś czas temu, przemierzając jakiś market ze sprzętem AGD i RTV, natknąłem się na głośno grającą kolumnę, błyszczącą różnobarwną paletą barw, która była w stanie nagłośnić sporą powierzchnię sklepu. Była to wtedy nowość, która stanowiła alternatywę dla modnych wtedy wszelakiej maści i rozmiarów, bezprzewodowych głośników JBL i ich chińskich klonów. Pomyślałem sobie, że to nawet fajna rzecz, bo może w domu zastąpić tradycyjny zestaw audio, jeśli ktoś nie jest audiofilem i nie wsłuchuje się w niuanse efektów stereo. Jednak cena znacznie przekraczająca dwa tysiące złotych szybko sprowadziła mnie do parteru i moje zainteresowanie zgasło.





źródło: Klinika IN4

