Netatmo - Stacja Pogodowa ORIGINAL

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Netatmo, francuski lider segmentu urządzeń smart home, zaprezentował Stację Pogodową ORIGINAL. Pierwsza wersja Inteligentnej Stacji Pogodowej została wprowadzona na rynek 13 lat temu i pomimo upływu czasu, wsparcie dla niej wciąż jest kontynuowane. Nowa odsłona tego kultowego produktu zachowuje sprawdzone rozwiązania, jednocześnie wprowadzając nowe funkcjonalności: pomiar indeksu UV i ekspozycji na światło słoneczne oraz system monitorowania pyłków. Dzięki precyzyjnym czujnikom Stacja Pogodowa ORIGINAL – podobnie jak poprzednia wersja urządzenia – mierzy temperaturę, wilgotność, jakość powietrza w pomieszczeniach, ciśnienie atmosferyczne, a także poziom hałasu w czasie rzeczywistym.







Zapewnia to kompleksowy i spersonalizowany obraz sytuacji panującej w domu, który pomaga użytkownikom w utrzymaniu optymalnych warunków. Na tym jednak nie kończą się jej możliwości. Pierwszą z nowych funkcji Stacji Pogodowej ORIGINAL jest pomiar indeksu UV i ekspozycji na światło słoneczne. System wykorzystuje precyzyjną skalę od 0 do 11+, kategoryzując wartości jako: brak, niski, umiarkowany, wysoki, bardzo wysoki i ekstremalny. Gdy indeks UV osiągnie poziom wysoki, aplikacja Netatmo Weather wyświetli odpowiednie ostrzeżenie. Ma ono na celu zwiększenie świadomości ryzyka związanego z ekspozycją na słońce, szczególnie latem lub w przypadku osób o wrażliwej skórze.



Użytkownicy mają również dostęp do prognozy indeksu UV na najbliższe 24 godziny. Ułatwia to zarejestrowanie momentów aktywności słonecznej, tym samym przyczyniając się do precyzyjniejszego przewidywania okresów, w których lepiej nie wychodzić na zewnątrz. Dzięki temu można planować spędzanie czasu poza domem, unikając okresów zwiększonego ryzyka poparzeń słonecznych.



Stacja Pogodowa ORIGINAL ma też funkcję zaawansowanej analizy nasłonecznienia, umożliwiającą śledzenie godzinowej prognozy intensywności światła słonecznego w danym dniu. Ponadto, w aplikacji widoczne będą godziny wschodu i zachodu słońca – wszystko to pomoże użytkownikom lepiej zrozumieć rytm słoneczny i zoptymalizować codzienne planowanie aktywności. To funkcja, która jest szczególnie przydatna dla ogrodników, sportowców czy pasjonatów fotografii.



Alerty dotyczące pyłków…

System monitorowania pyłków to druga duża funkcja zaimplementowana w nowej wersji stacji od Netatmo. Powinna wspomóc alergików, dostarczając w czasie rzeczywistym lokalne dane o stężeniu trzech głównych alergenów: pyłków drzew, chwastów i traw. Poziomy są klasyfikowane w pięciostopniowej skali: brak, niski, umiarkowany, wysoki i bardzo wysoki. Jeśli poziom pyłków jest bardzo wysoki, aplikacja ostrzega użytkownika o tym fakcie.



Dla każdego rodzaju pyłku dostępna będzie również trzydniowa prognoza, co pozwoli przewidzieć okresy największego narażenia i odpowiednio dostosować swoje plany. Pomoże to alergikom planować wycieczki i podróże, jednocześnie minimalizując ryzyko ekspozycji na pyłki. Wprowadzone funkcjonalności są efektem systematycznych konsultacji ze społecznością użytkowników produktów Netatmo.



...i nie tylko

Stacja Pogodowa ORIGINAL wyposażona jest także w zaawansowany system powiadomień przesyłający spersonalizowane alerty w czasie rzeczywistym na urządzenia mobilne użytkowników. System oferuje zarówno predefiniowane powiadomienia, jak i możliwość konfiguracji własnych alertów. Istnieje ryzyko przymrozków? Informacja o tym fakcie sprawi, że zabezpieczysz swój samochód odpowiednio wcześnie. Wzrasta poziom CO₂ w pomieszczeniu? Otrzymasz powiadomienie o konieczności przewietrzenia. Te spersonalizowane alerty sprawiają, że stacja pogodowa staje się prawdziwym asystentem, który dba o indywidualne potrzeby każdego użytkownika.



Szczegółowa historia śledzenia zmian

Aplikacja Netatmo Weather zapewnia intuicyjny dostęp do kompleksowych danych gromadzonych przez Stację Pogodową ORIGINAL. Narzędzia wizualizacji umożliwiają identyfikację istotnych trendów środowiskowych i ich wpływu na jakość życia. Na przykład śledzenie temperatury i poziomu CO₂ w nocy może pomóc w poprawie jakości snu. Stacja Pogodowa ORIGINAL umożliwia precyzyjne monitorowanie warunków atmosferycznych w czasie rzeczywistym oraz wielowymiarową analizę długoterminowych trendów, wspierając świadome decyzje dotyczące zdrowia i codziennych aktywności.



Minimalizm konstrukcji w dwóch odcieniach

Nowa Stacja Pogodowa ORIGINAL zachowuje minimalistyczną elegancję, która zdobyła uznanie użytkowników na całym świecie. Podobnie jak przy okazji pierwszej wersji, mamy tu do czynienia z zestawem złożonym z modułu wewnętrznego oraz zewnętrznego. Netatmo zdecydowało się na wprowadzenie dwóch nowych kolorów dla swojego produktu. Pierwszy z nich, Sand, charakteryzuje się miękkim i ciepłym odcieniem beżu i jako pierwszy trafi na półki sklepowe. Wersja Mint zaoferuje użytkownikom natomiast orzeźwiający odcień pastelowej zieleni i pojawi się w sklepach w niedalekiej przyszłości. Wykorzystanie tych barw sprawia, że Stacja Pogodowa ORIGINAL jest nie tylko funkcjonalnym urządzeniem, pomagającym w planowaniu aktywności na zewnątrz, ale stanowi również elegancki, przyciągający wzrok element wystroju, który komponuje się z każdym wnętrzem.



Cena i dostępność

Stacja pogodowa ORIGINAL będzie oficjalnie dostępna od 10 czerwca 2025 r. w sugerowanej cenie producenta 739.99 PLN – bez ukrytych opłat czy abonamentu. Ponadto, przy każdym zakupie dokonanym w oficjalnym sklepie internetowym Netatmo, klienci otrzymają 50% zniżki na jedno akcesorium pogodowe: deszczomierz, wiatromierz lub osłonę modułu zewnętrznego.





















źródło: Info Prasowe - Netatmo