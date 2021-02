ADATA SE900G - piękny i szybki

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tajwańska firma ADATA, znana m.in. z produkcji pamięci RAM oraz dysków SSD, prezentuje nowy zewnętrzny dysk SSD ADATA SE900G. Charakteryzuje się kompaktowym rozmiarem, interesującym designem oraz rewelacyjnymi osiągami, bowiem potrafi przesłać nagranie w 4K, zajmujące 10GB w zaledwie… 10 sekund. SE900G to zewnętrzny dysk SSD wykorzystujący złącze USB typu C 3.2 Gen2x2 charakteryzujący się odczytem/zapisem danych dochodzącym aż do 2000 MB/s. Jest to dwukrotnie więcej niż dotychczas dostępny ADATA SE800 i pozwala to nawet na 25-krotnie szybsze przesyłanie danych, niż jest to możliwe w klasycznych zewnętrznych HDD.







ADATA SE900G jest dyskiem o bardzo bogatym podświetleniu RGB zajmującym aż 74% przedniej części obudowy. Występuje w kolorze czarnym, a jej wymiary to 10,8 x 66 x 16,5mm. Całość waży zaledwie 160 g, a podpięcie tego SSD-ka do sprzętu z Windowsem, Mac OS X, czy Androidem nie stanowi żadnego problemu. Bez problemu można podłączyć go do nowych konsol takich jak Xbox czy PlayStation. ADATA SE900G może posłużyć jako zewnętrzny magazyn gier, do których dostęp jest znacznie szybszy niż w przypadku starszych rozwiązań.



ADATA SE900G został objęty 3-letnią gwarancją i będzie występował w 3 wersjach pojemnościowych: 512 GB, 1 Tb i 2 TB.

















Źródło: Info Prasowe / ADATA