World of Tanks zmierza na Steam

Wargaming z radością ogłasza dziś plany dostarczenia World of Tanks na platformę Steam! Zarówno gracze regularnej, dotychczasowej wersji (dostępnej przez Wargaming Game Center) oraz użytkownicy platformy Steam będą mogli walczyć ramię w ramię w rozgrywkach PvP w tej strategicznej grze akcji free-to-play. Wersja steamowa będzie przeznaczona dla nowych czołgistów i zaoferuje dokładnie to samo wyjątkowe doświadczenie, znane z komputerów osobistych milionom graczy. Po raz pierwszy w historii gracze skupieni wokół platformy Steam będą mieli szansę zapoznać się z ponad 600 wiernie odwzorowanymi czołgami, doświadczą taktycznej, a jednocześnie dynamicznej rozgrywki i będą mogli sprawdzić unikatowe pole walki World of Tanks! Wersja na Steam zadebiutuje jeszcze w tym roku.





Źródło: Info Prasowe / Wargaming