ADATA i XPG na CES 2021

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tegoroczne targi CES są wyjątkowe - bowiem w formacie online producenci elektroniki zaprezentują swoje nowości. Jednym z nich będzie firma ADATA oraz jej gamingowy brand, czyli XPG. Producent zaprezentuje szereg nowości dedykowanych graczom. Wśród nich znajdziemy m.in. ultrabooka, moduły pamięci RAM DDR5, oprogramowanie treningowe dla graczy, a nawet - gumę do żucia. Ultrabook XPG XENIA Xe jest najnowszym owocem dotychczasowej współpracy XPG i Intela, z której powstała pierwsza seria laptopów gamingowych Xenia. Nowość jest skierowana do osób poszukujących lekkiego i poręcznego ultrabooka, który od czasu do czasu pozwoli grać w nowe gry lub posłuży do pracy w postaci np. obróbki wideo.







XENIA Xe to 15.6-calowy ultrabook z certyfikatem EVO, wyróżniający się elegancką i bardzo dobrze wykonaną obudową z anodyzowanego aluminium. Ponadto ultrabook mierzy zaledwie 11 mm grubości w najcieńszym miejscu, waży 1,65 kg oraz potrafi działać do 16-godzin na zasilaniu akumulatorowym. XENIA Xe będzie dostępny w wersjach wyposażonych w najnowsze procesory Intela 11. generacji Core i5-1135G7 lub i7-1165G7 z grafiką Iris Xe, 15,6-calowy dotykowy ekran IPS o rozdzielczości FHD, którego współczynnik ekranu do obudowy laptopa wynosi 87%. Z kolei miejsce na dane zapewnia dysk SSD PCIe Gen4 M.2 o pojemności 1 TB.



XPG PRIME & XPG GRIT - oprogramowanie w służbie graczom

XPG PRIME to oprogramowanie pozwalające zarządzać podłączonymi urządzeniami XPG w celu maksymalizacji wrażeń użytkowych. Możliwa jest np. synchronizacja podświetlenia i/lub jego efektów, czy przypisywanie makr w przypadku klawiatury. Wszystko to jest możliwe dzięki intuicyjnemu i przejrzystemu interfejsowi, a po zalogowaniu na konto XPG zyskujemy też dostęp do naszych zapisanych w chmurze profili.



XPG GRIT to aplikacja szkoleniowa mająca za zadanie pomoc graczom w osiąganiu lepszych wyników w grach typu FPS. Aplikacja pozwala rozgrywać różne scenariusze, z których zbiera dane. Te są następnie poddawane analizie, a następnie prezentowane są graczowi sugestie mające poprawić jego efektywność. Mogą to być ćwiczenia lub po prostu zmiana ustawień w grze. XPG ma ambicję poprawy poziomu graczy, a nowa aplikacja w połączeniu z portalem społecznościowym zawierającym bazę wyników oraz innych danych jest niemalże idealną drogą do osiągnięcia tego celu.



XPG GAMMIX S70 - najszybszy dysk SSD od XPG

Wraz z przyjęciem najnowszego standardu PCIe oraz protokołu MVMe bariery szybkości dla dysków SSD zostały przesunięte jeszcze dalej. W tym celu XPG zaprezentowało dysk SSD GAMMIX S70, który może się pochwalić odczytem/zapisem sięgającym 7400/6400 MB/s oraz losowym odczytem/zapisem próbek losowych IOPS wynoszącym 650/740K. Taka wydajność stawia nowy dysk XPG jako najszybszą konstrukcję na rynku, która znacznie wyprzedza wszystkie modele SSD wykorzystujące interfejs 3.0, a nie wspominając już o znacznie wolniejszych modelach opartych na SATA III. Ponadto GAMMIX S70 został wyposażony w wydajny, a zarazem charakterystyczny radiator o powiększonej powierzchni oddawania ciepła, bez którego powyższa wydajność nie byłaby możliwa.



XPG DEFENDER PRO - obudowa PC typu Midi-Tower

XPG DEFENDER PRO jest wyrazem ambicji firmy XPG w zakresie komponentów PC. Nowa obudowa standardu Midi-tower jest w stanie pomieścić płyty główne standardu E-ATX i karty graficzne o długości do 380 mm i chłodzenia procesora o wysokości do 170 mm. Oszałamiająca i nowoczesna koncepcja projektowa XPG DEFENDER PRO zaczyna się od jego zewnętrznej strony, z przednim panelem z siatki mocowanym na magnesach, przez który widać prześwitujące podświetlenie ARGB. Ponadto panel z siatki zapewnia bardzo dobrą wentylację wspierana przez 3 fabrycznie zamontowane wentylatory XPG VENTO 120 ARGB. Jak zapowiada producent, XPG DEFENDER PRO będzie dostępny w kolorze czarnym lub białym.



XPG STARKER AIR - obudowa PC typu Midi-Tower

XPG STARKER AIR to kompaktowa obudowa PC typu Midi-tower mogąca pomieścić płyty główne standardu ATX oraz wyposażona w innowacyjny filtr przeciwkurzowy. Ponadto możliwy jest pionowy montaż karty graficznej. Wewnątrz obudowy znajdziemy akcenty ARGB, które przebijają się przez przedni panel typu MESH wyposażony także w dwa dodatkowe paski LED-owe, które dodają niezwykłego stylu. W celu poprawy wygody obudowa została też wyposażona w dostępny pod ręką zestaw portów I/O obejmujący złącza USB, hybrydowe gniazdo audio i dedykowany przycisk do przełączania między zaprogramowanymi efektami świetlnymi.



XPG LEVANTE PRO - układ All-in-One chłodzenia procesora

XPG LEVANTE 360 PRO to zestaw chłodzenia cieczą dedykowany procesorom z trzema wentylatorami XPG VENTO PRO 120 PWM wykorzystującymi technologię Gentle Typhoon Fan i 360 mm aluminiową chłodnicą. XPG zdecydowało się na zastosowanie blokopompki 7. generacji od Asteka będącego wiodącym liderem w branży. Ponadto w tym modelu XPG zdecydowało się zamontować na blokopompce 2,1-calowy kolorowy wyświetlacz LCD mogący wyświetlać informacje np. o temperaturze CPU/GPU, napięciu lub innych danych. Możliwe jest nawet wyświetlanie niestandardowych obiektów jak np. w postaci rysunków lub stylizacji.



XPG Gaming Gum - guma do żucia dla graczy

Nie tylko samym sprzętem gracz żyje, dlatego XPG zdecydowało się stworzyć specyficzną gumę do żucia, mającą w składzie kofeinę. Ta w kryzysowym momencie dla gracza, gdy dopada go zmęczenie, da zastrzyk energii i poprawi jego koncentrację. Ponadto guma zawiera luteinę, przeciwutleniacz, o którym wiadomo, że jest korzystny dla oczu, poprawiając m.in. ostrość widzenia. Guma nie zawiera tłuszczu i białka i ma odświeżający,orzeźwiający miętowy smak.



Pamięci RAM DDR5 - przyszłość coraz bliżej

Przyszłość pamięci RAM nachodzi, a ADATA będzie jej częścią. Nowe moduły zapewnią przepustowość wynoszącą do 8400 MT/s, czterokrotnie większą pojemność w stosunku do dzisiejszych standardów oraz niższe napięcie pracy 1,1 V.



ADATA SD Express Card - karta SD równa przenośnym dyskom SSD

Wraz ze wzrostem liczby osób mających wpływ na media społecznościowe, treściami generowanymi przez użytkowników i wdrażaniem sieci 5G na całym świecie, twórcy treści poszukują pamięci przenośnych o dużej pojemności i szybkości, które spełnią ich wymagające potrzeby. W odpowiedzi na ich potrzeby ADATA zapowiada prowadzenie nowej karty SD Express Card, która wykorzystując nową specyfikację SD7.0 i PCIe Gen3x1, będzie oferować odczyt/zapis do 880/400 MB/s. Dzięki wydajności, porównywalnej z zewnętrznymi dyskami SSD i kompaktowym wymiarom, ADATA SD Express Card zaoferuje użytkownikom nową opcję przenośnej pamięci masowej, która zasadniczo przypomina mini-SSD.



ADATA SE900G RGB - zewnętrzny dysk SSD

ADATA SE900G to poręczny i szybki zewnętrzny dysk SSD zamknięty w eleganckiej i wytrzymałej metalowej obudowie służącej też jako radiator. Ponadto dysk został wyposażony w podświetlenie ARGB dodające stylu. SE900G obsługuje interfejs USB 3.2 Gen2x2 i może charakteryzuje się odczytem/zapisem wynoszącym do 2000 MB/s., co zapewnia szybki transfer danych. Mówiąc prościej, wystarczy tylko pięćdziesiąt sekund na przesłanie filmu 4K o pojemności 50 GB. Jest to około 12 razy szybciej w stosunku do wielu dysków zewnętrznych dostępnych na rynku.





























Źródło: Info Prasowe / ADATA