ADATA i XPG na Computex 2023

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas tegorocznych targów Computex 2023, ADATA przedstawi swój najnowszy program - "Xtreme Future Leader - Infinite Innovation". Producent w trakcie wydarzenia zaprezentuje nowe produkty, w tym m.in. najpotężniejszy dysk SSD Gen5, moduł pamięci CXL, tytanowy zasilacz XPG FUSION 1600W oraz inteligentne stacje robocze XPG Project Zeus. ADATA skupia swoją uwagę na rozwiązaniach rozpraszających ciepło, wprowadzając na rynek dwa nowe dyski SSD Gen5: Project NeonStorm i ADATA LEGEND 970. Project NeonStorm to idealne połączenie stopu aluminium, chłodzenia wodnego i podwójnych wentylatorów, które generują niewiarygodne chłodzenie.







Z kolei ADATA LEGEND 970 poprawia wydajność rozpraszania ciepła, dzięki zastosowaniu wytłaczanych aluminiowych żeber i dużych wentylatorów. Zarówno Project NeonStorm, jak i LEGEND 970 wykorzystują interfejs transmisji PCIe Gen5 x4 z prędkościami odczytu i zapisu wynoszącymi odpowiednio 14000/12000 MB/s i 10000/10000 MB/s oraz obsługują najnowsze platformy Intel i AMD. Zewnętrzny dysk SSD SE920 zdobył nagrodę Red Dot Design Award 2022 za opatentowaną technologię rozpraszania ciepła. Jest on wyposażony w interfejs USB4 nowej generacji, który może zapewnić prędkość odczytu do 3800 MB na sekundę.



Ochrona Ziemi zaczyna się od pamięci - ADATA HC300 ECO i UC310 ECO

Aby promować ochronę środowiska i zrównoważone działania, ADATA wprowadzi na rynek zewnętrzny dysk twardy HC300 ECO i dysk UC310 ECO, które wykorzystują w większości materiały PCR (Post-Consumer Recycled). Proces produkcyjny HC300 ECO skutecznie redukuje emisję dwutlenku węgla związaną z produkcją o 48%. Wszystkie produkty z serii ECO są pozyskiwane i wytwarzane lokalnie w celu dalszego zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Seria ECO wykorzystuje opakowania, które uzyskały certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) i są wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska.



Tytanowy zasilacz XPG FUSION 1600W

XPG zaprezentuje pełną gamę nowych produktów o wydajności XTREME dla fanów gamingu. Godnym uwagi jest tytanowy zasilacz XPG FUSION 1600W, opracowany wspólnie przez XPG i Delta Electronics. Zasilacz ten posiada opatentowany transformator planarny i rozwiązanie GaN, zawiera dwa złącza 12VHPWR (12+4), obsługuje sterowanie za pomocą oprogramowania XPG PRIME i zapewnia konfigurowalne monitorowanie danych. Ponadto XPG pokaże pełną gamę produktów zasilających zgodnych ze standardem Intel ATX 3.0: CYBERCORE II, CORE REACTOR II i KYBER.



Najwyższa wydajność XPG - Zeus to przyszłość inteligentnych stacji roboczych

XPG ogłosi również Project Zeus, w ramach którego XPG nawiązało współpracę z Cybenetics, aby stworzyć jeden z najpotężniejszych systemów konsumenckich, jakie kiedykolwiek zbudowano. Project Zeus to otwarta stacja robocza o najwyższej specyfikacji ATX. Zasilany przez XPG FUSION, najlepszy cyfrowy zasilacz ATX 3.0 na rynku, Project Zeus będzie w stanie uruchomić do czterech kart graficznych RTX 4090 jednocześnie, aby sprostać zaawansowanym potrzebom rozwoju, wydajności i sztucznej inteligencji.



Poznaj nową obudowę BATTLECRUISER II SUPER MID-TOWER

XPG zaprezentuje swoją nową obudowę gamingową BATTLECRUISER II SUPER MID-TOWER, wyposażoną w cztery przeszklone panele. Po bestsellerowej obudowie VALOR AIR, XPG wprowadza na rynek również obudowę gamingową VALOR MESH. Nie kończy się jednak na komponentach. XPG niedawno wprowadziło na rynek laptopy z procesorami INTEL i AMD. Dla użytkowników INTEL, XPG Xenia 15G jest wyposażony w procesor Intel Core i7-13700H 13. generacji i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4070. Tymczasem XPG Xenia 16P jest wyposażona w procesor AMD Ryzen 9 7940HS i kartę graficzną AMD Radeon RX 7600M XT.



Zobacz nowe produkty ADATA i XPG na wystawie online!

Już 30 maja, ADATA uruchomi wystawę COMPUTEX Digital, dzięki której każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z nowymi produktami producenta online. Ponadto wystartuje też konkurs "W stronę nieskończoności", w którym będzie można wziąć udział i wygrać najnowszy ekologiczny zewnętrzny dysk twardy HC300 ECO, niezwykle wydajną pamięć CASTER RGB DDR5 dla graczy lub szybki zewnętrzny dysk SSD SE900G.





















Źródło: Info Prasowe / ADATA