ADATA obchodzi swoje 20-te urodziny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma ADATA,znana z produkcji m.in. z produkcji pamięci RAM oraz dysków SSD, akcesoriów mobilnych produktów dla graczy, z okazji swojego jubileuszu 20-lecia ogłosiła premierę swojego wydarzenia - ADATA 20th Anniversary Celebration - Innovating with Us, które potrwa do 30 lipca 2021. Podczas eventu będzie możliwość wygrania nagród o wartości 50000 USD. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy odwiedzić dedykowaną stronę internetową ADATA poświęconą jej urodzinom. Każdy z odwiedzających może z niej dowiedzieć się, jakie osiągnięcia i przełomowe innowacje stoją za marką na przełomie ostatnich dwóch dekad.







Każdy z użytkowników będzie mógł rozwiązać quiz i wziąć udział w konkursie. Następnie będzie możliwość rozwiązania quizu i wzięcia udziału w losowaniu. Do wygrania są m.in. klawiatury XPG Summoner Gold, suszarki do włosów Dyson iPhone’y 12, oczyszczacze powietrza i wiele innych nagród. Zwycięzcy będą losowani co miesiąc.



Współzałożyciel i prezes ADATA, Simon Chen podkreśla istotność kapitału ludzkiego przy budowaniu firmy - Dwadzieścia lat później, dzięki wsparciu pracowników, pracowników, klientów, Adata jest teraz jednym wiodących dostawców pamięci RAM i dysków półprzewodnich. Chcielibyśmy przekazać nasze podziękowania, organizując radosny event oraz pokazać tym samym naszenadzieje dot. dalszego rozwoju firmy. - Oczekujemy z radością, że kolejne dwie dekady będą kontynuacją innowacji i przyniosą najnowsze technologie ludziom na całym świecie.



Wydarzenie online ADATA 20th Anniversary Celebration - Innovating with Us jest jednym z wielu eventów organizowanym przez ADATA w 2021 roku z okazji 20-lecia istnienia firmy.



















Źródło: Info Prasowe / ADATA