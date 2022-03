Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – we współpracy z Riot Games opracowała monitor inspirowany League of Legends i motywem Hextech. AGON PRO AG275QXL to wyświetlacz dla fanów gier typu MOBA, a w szczególności tych, którzy lubią rywalizację na Summoner’s Rift. AG275QXL to nie tylko skuteczne narzędzie ambitnego gracza, ale również uniwersalny sprzęt codziennego użytku. Nowy model AGON PRO wyświetla obraz o rozdzielczości 2560 x 1440 px na płaskim panelu typu IPS o przekątnej 27 cali. Odświeżanie wynosi 170 Hz, czas reakcji matrycy to 1 ms GtG, a za minimalizację efektu rozrywania obrazu odpowiada technologia FreeSync Premium. Monitor jest w stanie odwzorować 1,07 mld kolorów oraz jest zgodny z VESA DisplayHDR 400. Sugerowana cena detaliczna AGON PRO AG275QXL wynosi 2419 PLN.







Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.



















Źródło: Info Prasowe / AOC