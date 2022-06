AGON PRO AG344UXM z odświeżaniem 170 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka czołowego producenta monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC – prezentuje pierwszy model 21:9 z linii AGON PRO. AG344UXM to uniwersalna konstrukcja dla wymagających użytkowników oparta na 10-bitowym panelu IPS. AGON PRO AG344UXM wyposażono w podświetlenie MiniLED ze 1152 strefami wygaszania. Pozwala to na całkowite wyłączenie podświetlenia matrycy w miejscu, gdzie wyświetlana scena ma być ciemna. Takie rozwiązanie przekłada się na głębsze czernie oraz lepsze wrażenia przy oglądaniu materiałów o wysokiej rozpiętości tonalnej. Dzięki temu monitor spełnia rygorystyczne wymogi certyfikacji VESA DisplayHDR 1000.







Płaski panel typu IPS zastosowany w nowym modelu AGON by AOC jest w stanie wyświetlić 1.07 mld kolorów, co pozwala na wierniejsze odwzorowanie treści na wyświetlaczu, niż w przypadku standardowych 16.7 mln kolorów. Jest to szczególnie przydatne dla osób tworzących treści. Z kolei graczy powinna usatysfakcjonować częstotliwość odświeżania ekranu, która wynosi 170 Hz. Uzupełnia to czas reakcji na poziomie 1 ms oraz wsparcie dla technologii Adaptive-Sync. Przy ultrapanoramicznej rozdzielczości 3440 x 1440 px, 34-calowy ekran AG344UXM daje pełniejsze wrażenie zatopienia się w rozgrywce oraz nie wyświetla czarnych pasów (letterbox) podczas oglądania filmów.



Użyteczność nowej propozycji od AOC zwiększa szereg udogodnień:

• port USB-C, którym nie tylko można ładować podłączonego laptopa zgodnie z protokołem Power Delivery 90 W, ale też przesyłać dane wideo do monitora;

• dwa porty HDMI 2.1 oraz port DisplayPort 1.4 pozwalające wykorzystać pełnię możliwości sprzętu;

• wysuwany wieszak na zestaw słuchawkowy, dzięki któremu nie trzeba kupować dodatkowego uchwytu lub kłaść słuchawki na biurku;

• przełącznik KVM pozwalający korzystać z dwóch komputerów przy pomocy jednej myszki i klawiatury wpiętych do 4-portowego huba USB w monitorze; aby korzystać z przełącznika jeden komputer należy podłączyć do koncentratora, a drugi poprzez port USB-C.



Cena i dostępność

AGON PRO AG344UXM wejdzie do sprzedaży w przyszłym miesiącu w sugerowanej cenie detalicznej 8289 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.



































Źródło: Info Prasowe / AOC