Patriot VIPER VPR400 RGB - superszybki dysk SSD M.2 PCIe Gen4 x4

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

VIPER, gamingowa marka firmy PATRIOT, rozszerza ofertę o VPR400 RGB, czyli pierwszy na świecie dysk SSD M.2 PCIe Gen 4x4 z podświetleniem RGB. Unikalny aluminiowy radiator pozwala utrzymać stabilną pracę urządzenia, jednocześnie oferując atrakcyjne podświetlenie RGB. Dysk SSD bazuje na najnowszym kontrolerze Innogrit IG5220 Gen4 x4 sparowanym z najwyższej jakości układami pamięci 3D NAND, dzięki czemu zapewnia prędkości odczytu i zapisu losowego do 600 tys. i 500 tys. IOPS oraz prędkości sekwencyjnego odczytu i zapisu do 4600 MB/s i 4400 MB/s (model 1 TB). Dostępne pojemności VIPER VPR400 RGB to 1 TB i 512 GB.







Wbudowane RGB może być synchronizowane z innymi urządzeniami peryferyjnymi VIPER GAMING RGB za pomocą inteligentnego oprogramowania VIPER RGB 3.0, co pozwala użytkownikom dostosować profile podświetlenia lub wybrać dowolne zaprogramowane wzorce podświetlenia RGB.



Dysk VIPER VRP400 RGB różni się od tradycyjnych nośników SSD NVMe, które narzucają ograniczenia wydajności, zmniejszając prędkość odczytu i zapisu danych w celu utrzymania temperatury roboczej. Zamiast tego VIPER VRP400 obsługuje technologię Thermal Throttling, aby za pomocą wbudowanego czujnika termicznego i firmware’u zarządzać wydajnością operacyjną i temperaturą dysku SSD. Technologia ta może skutecznie zapobiegać przegrzewaniu, zapewniając najlepszą wydajność w dynamicznych warunkach.



VIPER VPR400 RGB to idealny wybór dla graczy, którzy poszukują wysokowydajnego, ale jednocześnie stylowego dysku dla swojego PC. SSD świetnie sprawdzi się też w przypadku twórców treści wideo, którzy wymagają ultraszybkiego uruchamiania i natychmiastowego dostępu do plików w celu uzyskania najwyższej produktywności.



VIPER VPR400 jest objęty 5-letnią gwarancją producenta i będzie dostępny na rynku na początku lipca. Sugerowane ceny producenta wyglądają następująco:

VIPER VPR400 RGB 512 GB - 559 PLN

VIPER VPR400 RGB 1 TB - 879 PLN



























Źródło: Info Prasowe / Patriot