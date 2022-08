AGON by AOC PD27S Porsche Design

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Marka AGON by AOC wspólnie z Porsche Design opracowała monitor dla graczy AGON PRO PD27SM. Jest to 27-calowy wyświetlacz Quad HD o odświeżaniu 170 Hz, który stylistycznie nawiązuje do samochodów sportowych. Płaska matryca typu IPS o przekątnej 27-cali, rozdzielczości 2560 x 1440 px i wysokim odświeżaniu to częsty wybór wśród graczy. Taka kombinacja cech przekłada się na świetne wrażenia z rozgrywek i wysoką jakość obrazu, jednocześnie nie wymagając tak potężnego komputera, jak w przypadku chęci grania w rozdzielczości 4K. PD27S uzupełnia te parametry możliwością wyświetlenia 1.07 mld kolorów, 99% pokryciem palety sRGB oraz 95% dla palety DCI-P3. Ponadto wyświetlacz wspiera VESA DisplayHDR 400 oraz technologię zapobiegającą rozrywaniu obrazu Adaptive-Sync.







Wykonanie oraz materiały użyte do budowy PD27SM zadowolą osoby ceniące wysoką jakość oraz eleganckie wzornictwo. Dodatkowo fani motoryzacji rozpoznają nawiązania do elementów samochodów sportowych. Podstawa monitora została wykonana z aluminium, które dzięki procesowi piaskowania jest matowe, przyjemne w dotyku i nie zbiera nadmiernie odcisków palców. Umożliwia ona dostosowanie wysokości, pochylenia i obrotu ekranu oraz ustawienia go w pozycji portretowej (pivot).



Z tyłu obudowy monitora umieszczono metalowe maskownice głośników, w których zamontowano konfigurowalne podświetlenie RGB. Efekty świetlne dopełnia mały projektor u dołu ekranu. Może on wyświetlać logo Porsche Design albo AGON. Wygodę użytkowania PD27SM zwiększają wysuwane z obu stron panelu uchwyty na zestaw słuchawkowy.



Cena i dostępność

PORSCHE DESIGN AOC AGON PRO PD27S jest już dostępny w salonach Porsche Design, na stronie www.porsche-design.com oraz w wybranych sklepach w cenie 2309 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.





































Źródło: Info Prasowe / AOC