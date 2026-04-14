AGON by AOC utrzymuje pozycję lidera wśród europejskich marek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka wiodącego producenta monitorów gamingowych – AGON by AOC – po raz kolejny potwierdziła swoją pozycję numer jeden w Europie w segmencie monitorów do gier o częstotliwości odświeżania 144 Hz i wyższej. Według najnowszych danych Context za okres I–IV kwartału 2025 roku marka utrzymała czołową pozycję przez cały rok, kończąc go wzrostem udziału w rynku o 2,5% w czwartym kwartale, co dodatkowo umocniło jej konkurencyjną przewagę w europejskim segmencie monitorów gamingowych. W 2025 roku europejski rynek monitorów gamingowych nadal się rozwijał, a wraz z nim rosła marka AGON by AOC. Odnotowała ona wzrost wolumenu rynkowego o 8.2% rok do roku oraz znaczny wzrost wolumenu o 45% kwartał do kwartału w IV kwartale 2025 roku. Potwierdza to utrzymujący się popyt konsumentów na wysokowydajne monitory gamingowe w całej Europie.







Te wyniki są efektem przemyślanej strategii produktowej obejmującej wszystkie segmenty rynku gamingowego. Od serii AOC GAMING, obejmującej wyświetlacze Fast IPS i OLED o wysokiej częstotliwości odświeżania, zaprojektowane z myślą o wszechstronnych wrażeniach gamingowych, po linię AGON PRO z najnowocześniejszą technologią QD-OLED oraz częstotliwościami odświeżania sięgającymi 610 Hz dla najbardziej wymagających entuzjastów i zawodowych graczy e-sportowych. AGON by AOC oferuje kompleksowe portfolio dostosowane do każdego poziomu zaawansowania gracza.



Przyspieszenie w segmencie OLED

Trendem definiującym rok 2025 jest rosnąca popularność technologii OLED w monitorach gamingowych. Do końca czwartego kwartału 2025 roku udział rynkowy AGON by AOC w segmencie OLED wzrósł o 1.5% w ujęciu rocznym i o kolejne 1.5% w ujęciu kwartalnym, co odzwierciedla zarówno zaangażowanie marki w tę technologię, jak i rosnący apetyt graczy na doskonały kontrast, dokładność kolorów i responsywność paneli OLED. Dzięki rosnącej gamie modeli QD-OLED dostępnych w liniach AOC GAMING i AGON PRO, marka jest solidnie przygotowana do wykorzystania tej dynamiki w miarę przechodzenia technologii OLED z niszy premium do szerszego segmentu rynku monitorów gamingowych.



Próg 240 Hz i wyżej

Konkurencyjny krajobraz monitorów gamingowych znacznie się zmienił. Podczas gdy 144 Hz było niegdyś punktem odniesienia dla monitorów gamingowych, 240 Hz stało się teraz standardem, którego oczekują poważni gracze. AGON by AOC odegrał kluczową rolę w napędzaniu tej zmiany, oferując szeroki wybór modeli o częstotliwości 240 Hz i wyższej, dostępnych zarówno w linii AOC GAMING, jak i AGON PRO. W 2026 roku marka planuje jeszcze bardziej poszerzyć swoją ofertę monitorów o wysokiej częstotliwości odświeżania, kontynuując demokratyzację dostępu do ultraszybkich wyświetlaczy. Obejmuje to nowe modele we wszystkich segmentach produktowych, zapewniając, że korzyści wynikające z wydajności 240 Hz i wyższej będą dostępne dla jak najszerszego grona odbiorców.



Innowacje gamingowe docierają do nowych odbiorców

Wiedza technologiczna rozwijana poprzez portfolio gamingowe AGON by AOC nadal wpływa na szerszy rynek wyświetlaczy. Innowacje po raz pierwszy wprowadzone w monitorach gamingowych – takie jak wyższe częstotliwości odświeżania, ulepszone czasy reakcji matryc i zwiększona dokładność kolorów – coraz częściej trafiają do wyświetlaczy profesjonalnych i biznesowych. Obecna oferta AOC obejmuje już monitory biurowe o częstotliwości odświeżania 100–120 Hz, zapewniające zauważalnie płynniejsze wrażenia wizualne w codziennych zadaniach komputerowych, co jest bezpośrednim wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w segmencie gamingowym.



Lider w Polsce

AGON by AOC utrzymało pozycję numer jeden na polskim rynku monitorów gamingowych (144 Hz i więcej), potwierdzając silną pozycję marki wśród polskich graczy. Kompleksowe portfolio marki, obejmujące wyświetlacze gamingowe klasy podstawowej aż po modele OLED premium, nadal rezonuje z rosnącą społecznością gamingową w kraju.











źródło: Info Prasowe - AOC