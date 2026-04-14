Philips Monitors zaprezentował najnowszy model z serii Evnia 5000, który oferuje użytkownikom wysoką wartość odświeżania, niski czas reakcji oraz system podświetlenia Ambiglow wspierany przez AI. Philips Evnia 27M2N5201P został stworzony z myślą o graczach trybów rywalizacyjnych, którzy cenią wysokie odświeżanie ponad rozdzielczość. 27-calowa matryca Fast IPS o rozdzielczości FHD (1920 x 1080 px) natywnie odświeża obraz w 240 Hz. Włączenie trybu Overclock pozwala podnieść tę wartość nawet do 260 Hz, dodatkowo zwiększając płynność obrazu.







W połączeniu z czasem reakcji wynoszącym 0,3 ms (Smart MBR), model ten jest gotowy na najtrudniejsze zmagania, gdzie każda milisekunda ma znaczenie. Dodatkowym atutem monitora jest jego system podświetlenia ambientowego Ambiglow, który pozwala na wizualne rozszerzenie wyświetlanych treści poza ramy ekranu. Nie bez znaczenia pozostaje również wsparcie dla HDR10, dzięki któremu monitor może wyświetlać obraz w HDR o wyższej jasności, niż w trybie SDR. Philips Evnia 27M2N5201P może zostać podłączony do większości urządzeń źródłowych, dzięki zastosowaniu portów HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.4. Pozwala również na podłączenie zewnętrznych urządzeń dźwiękowych, dzięki wbudowanemu w monitor wyjściu audio.



Komfort w każdej sytuacji

Philips Evnia 27M2N5201P wspiera technologie ochrony oczu SoftBlue Technology, a także LowBlue Mode i Flicker-free. Dzięki temu nawet długotrwałe sesje w nastawionych na rywalizację grach pokroju Counter-Strike 2, Fortnite czy Valorant nie będą stanowiły problemu. Ponadto za sprawą technologii Adaptive-Sync i Low Input Lag, gracze nie muszą martwić się o to, że na ekranie podczas rozgrywki dojdzie do zniekształcenia obrazu w jakiejkolwiek formie. O komfortowe dostosowanie do każdego stanowiska zadba ergonomiczna podstawka z regulacją wysokości. Ekran można również obrócić i dostosować jego kąt pochylenia lub ustawić pionowo (pivot). Choć z OSD monitora można korzystać przy pomocy umieszczonego w obudowie dżojstika, tak sprzęt ten wspiera również użytkowanie aplikacji towarzyszącej Philips Evnia Precision Center. Dzięki niej pełne wykorzystanie funkcji monitora staje się nie tylko szybsze, ale i znacznie łatwiejsze.



Cena i dostępność

Monitor Philips Evnia 27M2N5201P będzie dostępny od kwietnia, w sugerowanej cenie producenta 699 PLN.





























źródło: Info Prasowe - PHILIPS