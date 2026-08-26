AGON by AOC wraca na Gamescom 2026 z nowymi monitorami OLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AGON by AOC ogłasza powrót na Gamescom 2026 (Hala 8.1, Stanowisko C-060). Podczas wydarzenia, na którym firma po raz ostatni pojawiła się w 2019 roku, zaprezentowane zostaną dwa nowe monitory QD-OLED: 34-calowy AGP346UCSD oraz 49-calowy AGP497UCZD. Goście odwiedzający stanowisko AGON by AOC jako pierwsi będą mieli możliwość sprawdzenia nowych monitorów w akcji, za sprawą ekskluzywnych pokazów i możliwości sprawdzenia urządzeń w akcji. AGON by AOC rozwija ofertę zaawansowanych monitorów OLED, poszerzając swoje portfolio o modele przygotowane z myślą o graczach, którzy oczekują niezrównanej szybkości, dokładnego odwzorowania obrazu oraz precyzji. Najnowsze z nich reprezentują zaangażowanie marki w dostarczanie najnowszych rozwiązań zarówno dla e-sportu, jak i głębokiego doświadczenia w grach AAA.







Nowe OLED-y na miarę najwyższych standardów

• AGON PRO AGP346UCSD (34-calowy UltraWide): stworzony z myślą o graczach wymagających bezkompromisowej szybkości i precyzji, wyposażony w panel QD-OLED piątej generacji o częstotliwości odświeżania 360 Hz i czasie reakcji 0,03 ms (GtG). Format 21:9 WQHD poszerza pole widzenia gracza, zapewniając lepszą świadomość otoczenia, a certyfikacja VESA DisplayHDR True Black 500 potwierdza najwyższą jakość odwzorowania czerni.

• AGON PRO AGP497UCZD (48,9-calowy SuperWide): wyświetlacz o proporcjach 32:9 zapewnia powierzchnię ekranu odpowiadającą dwóm 27-calowym monitorom QHD, eliminując przerwę w obrazie spowodowaną środkową ramką. Częstotliwość odświeżania wynosząca 240 Hz zapewnia płynność ruchu podczas dynamicznej rozgrywki, a szeroki format ekranu poprawia widzenie peryferyjne w symulatorach i grach przygodowych z otwartym światem. Poza grami monitor może pełnić również funkcję centrum stanowiska pracy dzięki wbudowanemu przełącznikowi KVM oraz funkcji zasilania USB-C Power Delivery o mocy 90W.



Oba monitory oferują dokładne odwzorowanie kolorów, pokrywając przynajmniej 99% palety DCI-P3. Są również objęte 3-letnią gwarancją, która obejmuje ochronę przed wypaleniami.



Doświadczenie innowacji z AGON by AOC

Stoisko AGON by AOC (hala 8.1, stoisko C-060) zostało zaprojektowane tak, aby umożliwić odwiedzającym bezpośrednie zapoznanie się z całym ekosystemem marki. Odwiedzający będą mogli wejść w emocjonującą rywalizację dzięki współpracy z Counter-Strike 2, w ramach której na ultraszybkim monitorze AGON PRO CS24A (610 Hz) wyświetlana będzie specjalnie przygotowana mapa. Na stoisku prezentowane będą również najnowsze osiągnięcia w zakresie płynności ruchu i synchronizacji na dedykowanych stanowiskach wyposażonych w monitor AGON PRO AG276QSG2 z technologią NVIDIA G-SYNC Pulsar.



W samym sercu stoiska znajdzie się specjalny ring bokserski, stanowiący centralny element doświadczenia AGON by AOC. Będzie na nim prezentowana nowa rodzina AGON 7 wraz z modelem AGON PRO AGP277QKDC – pierwszym monitorem AGON by AOC wyposażonym w technologię Tandem WOLED oraz tryb Dual Frame Mode (540/720 Hz). Ponadto pięć dedykowanych stref pozwoli odwiedzającym na zapoznanie się z pozostałymi innowacjami marki w zakresie monitorów. Od wydajności e-sportowej na poziomie 610 Hz, po wciągające gry na ekranach OLED, ultrawide i superwide – każda strefa podkreśla, w jaki sposób AGON by AOC zapewnia zoptymalizowaną wydajność w dowolnym gatunku gier.



Ceny i dostępność

AGON PRO AGP346UCSD oraz AGON PRO AGP497UCZD będą dostępne od września 2026, w sugerowanej cenie producenta 4299 PLN.

















źródło: Info Prasowe - AOC