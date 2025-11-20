AMD, Cisco i HUMAIN tworzą joint-venture

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firmy AMD, Cisco i HUMAIN ogłosiły powstanie nowego joint-venture w celu stworzenia infrastruktury AI o mocy 1 GW do 2030 roku. Pierwsza 100-megawatowa faza zostanie zrealizowana w Królestwie Arabii Saudyjskiej i będzie częścią globalnego ekosystemu AI korzystającego z efektywnego kosztowo i wydajnego sprzętu. To nowe przedsięwzięcie powinno rozpocząć działalność w 2026 roku w oparciu o wiodące rozwiązania komputerowe AMD, w tym akceleratory AMD Instinct MI450, procesory AMD EPYC, adaptacyjne układy NPU i otwarte oprogramowanie ROCm, bezpieczną i skalowalną infrastrukturę Cisco oraz nowoczesną infrastrukturę HUMAIN.







To nowe porozumienie jest kolejnym sukcesem AMD w następnej fazie wdrożeń AI. Jednocześnie firma AMD poinformowała o planach stworzenia nowego Centrum Doskonałości AMD, które powinno powstać w Arabii Saudyjskiej w celu odkrywania nowych talentów i wsparcia migracji krajowych rozwiązań AI na infrastrukturę HUMAIN.



Dr Lisa Su, przewodnicząca zarządu i dyrektor generalna AMD powiedziała: "Tworzenie wydajnej i globalnej infrastruktury AI na dużą skalę wymaga solidnych partnerstw. Razem z HUMAIN i Cisco łączymy wiodące rozwiązania w zakresie technologii komputerowych i sieciowych, aby powiększyć możliwości i konkurencyjność ekosystemu AI, jakim dysponuje Królestwo. W ramach tej pogłębiającej się współpracy powstanie w Arabii Saudyjskiej powstanie też Centrum Doskonałości AMD, które ma za zadanie przyspieszyć lokalną integrację i zwiększyć innowacyjność."











źródło: Info Prasowe - AMD