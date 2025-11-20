Rose Technics - nowa marka w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Rose Technics to innowacyjna marka audio znana z łączenia zaawansowanej technologii z wyjątkowym wzornictwem. Teraz oficjalnie debiutuje na polskim rynku. Działająca również pod nazwą Roseselsa, wprowadza do Polski pełną gamę swoich produktów, z naciskiem na dwie linie słuchawek: nausznych oraz true wireless. Rose Technics zdobyła uznanie w globalnej społeczności entusiastów audio dzięki swojemu bezkompromisowemu podejściu do jakości dźwięku i dbałości o detale. Ich filozofia opiera się na tworzeniu produktów, które są nie tylko doskonałe akustycznie, ale także stanowią wyrazisty element stylu. Wprowadzenie marki do Polski otwiera nowy rozdział dla entuzjastów Hi-Fi, poszukujących świeżości i unikalności.







Rose Technics Distant Mountain: Powrót do Klasyki w Nowoczesnym Wydaniu

Słuchawki Rose Technics Distant Mountain to hołd dla klasycznego wzornictwa nausznego, połączony z nowoczesną technologią. Wyróżniają się unikalnym, retro designem, który idealnie wpisuje się w trend OOTD (Outfit of the Day), stając się nie tylko sprzętem audio, ale i modnym dodatkiem.

• Przetwornik: 40 mm dynamiczny przetwornik membranowy, zapewniający bogate i szczegółowe brzmienie.

• Design: Stylistyka retro z nowoczesnymi akcentami, idealna dla osób ceniących sobie unikalny wygląd.

• Komfort: Lekka konstrukcja nauszna (on-ear) i regulowany pałąk zapewniają wygodę nawet podczas długotrwałego użytkowania.

• Kabel: Wysokiej jakości, odłączany kabel z interfejsem MMCX, co pozwala na łatwą wymianę i upgrade.



Rose Technics Ceramics: Bezprzewodowa Wolność i Wyrafinowany Dźwięk

Seria Rose Technics Ceramics to propozycja dla miłośników bezprzewodowej wygody, którzy nie chcą rezygnować z audiofilskiej jakości. Te prawdziwie bezprzewodowe słuchawki (TWS) łączą zaawansowaną technologię Bluetooth 5.3 z eleganckim, ceramicznym wykończeniem.

• Bluetooth 5.3: Stabilne i szybkie połączenie bezprzewodowe.

• Niska Latencja: Tryb gamingowy z niską latencją (ok. 60ms), idealny do gier i oglądania wideo.

• Długi Czas Pracy: Do 35 godzin łącznego czasu odtwarzania z etui ładującym.

• Design: Wyrafinowane, ceramiczne wykończenie, które nadaje słuchawkom luksusowy i trwały charakter.

• Wodoodporność: Stopień ochrony IPX5, zapewniający odporność na pot i zachlapania.



Openfree: Wolność Dźwięku w Stylu Open-Ear

Kolejnym modelem, który podkreśla innowacyjność Rose Technics, są słuchawki Openfree. To propozycja dla osób aktywnych i tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo oraz świadomość otoczenia. Openfree to bezprzewodowe słuchawki typu open-ear (otwarta konstrukcja), które nie blokują kanału słuchowego, pozwalając na jednoczesne słuchanie muzyki i odbieranie dźwięków z otoczenia.

- Konstrukcja Open-Ear: Idealne do uprawiania sportu, jazdy na rowerze czy pracy, gdzie konieczne jest zachowanie kontaktu z otoczeniem.

- Kodeki Hi-Res: Wsparcie dla zaawansowanych kodeków audio, takich jak LDAC, LHDC i LC3, gwarantujące najwyższą jakość dźwięku bezprzewodowego.

- Przetwornik: 10 mm dynamiczny przetwornik z membraną topologiczną, zapewniający czysty i pełny dźwięk pomimo otwartej konstrukcji.

- Wytrzymałość: Długi czas pracy na baterii (do 52 godzin z etui) oraz odporność na pot i zachlapania (IPX4).

- Openfree to doskonałe uzupełnienie oferty Rose Technics, kierujące się do użytkowników, dla których komfort i bezpieczeństwo są równie ważne, jak jakość dźwięku.



Zróżnicowana Oferta: Popularne IEM-y Rose Technics

Rose Technics to również szeroka gama dokanałowych monitorów (IEM). Przykładem popularnego modelu, który pokazuje zróżnicowanie oferty, jest Star City 5 Pro. Te hybrydowe słuchawki, wyposażone w konfigurację 1 dynamicznego przetwornika (DD) i 2 przetworników armaturowych (BA), oferują zbalansowane i szczegółowe brzmienie, udowadniając, że Rose Technics potrafi sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników IEM.



Dostępność

Produkty Rose Technics (Roseselsa) są już dostępne w sprzedaży w Polsce. Klienci zainteresowani protestowaniem asortymentu mogą to zrobić w specjalistycznych sklepach audio.

































źródło: Info Prasowe - MIP