routery ZTE G51F i T3000 w ofercie NET BOX od Play

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do sieci Play trafił wyjątkowy zestaw routerów ODU/IDU: ZTE Netbox G51F i ZTE T3000. Duet ten powstał z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, którzy oczekują najwyższej stabilności łącza. Daje on użytkownikowi niezakłóconą przeszkodami moc sieci 5G z zaawansowanym Wi-Fi 6, tworząc kompletne i niezawodne rozwiązanie dla domu, biura lub domku poza miastem. Zewnętrzny router ZTE Netbox G51F to strażnik stabilnego połączenia. Obsługuje sieć 5G w trybach NSA i SA, wykorzystuje technologię NR-CA, a prędkość transmisji może sięgać nawet 4.29 Gb/s.







Dziesięć wbudowanych anten do obsługi łączności komórkowej, z wykorzystaniem technologii 4x4 MIMO, o wysokim wzmocnieniu do 13 dBi, gwarantuje niezakłóconą transmisję danych nawet w trudnych warunkach. Autorska technologia ZTE AI Antenna 5.0 automatycznie optymalizuje procesy związane z recepcją sygnału, zapewniając do 120% lepsze rezultaty w tym zakresie niż tradycyjne rozwiązania. Wytrzymała, kompaktowa obudowa z certyfikatem IP65 sprawia, że urządzenie jest skutecznie chronione jest przed wszelkimi czynnikami metereologicznymi.



Nowoczesne Wi-Fi 6 w Twoim domu

Stacjonarny router ZTE T3000 odpowiada za domową sieć bezprzewodową. Dzięki technologii Wi-Fi 6 AX3000, zapewnia przepustowość do 3000 Mb/s, obsługując pasma 2.4 GHz i 5 GHz. Cztery zewnętrzne anteny ze wzmocnieniem do 7 dBi dbają o szeroki zasięg, a możliwość podłączenia nawet 256 urządzeń sprawia, że cała rodzina może korzystać z Internetu bez zakłóceń. Na pokładzie ZTE T3000 znalazły się udogodnienia takie jak Easy Mesh (łatwe rozszerzanie zasięgu sieci), NFC do błyskawicznego parowania, kontrola rodzicielska, bezpieczne protokoły WPA3. Obecność dwóch złącz WAN pozwala na sumowanie transferów z dwóch źródeł internetu. Wydajny procesor Qualcomm gwarantuje płynną, stabilną pracę – niezależnie od liczby użytkowników.



Prosta instalacja, inteligentne działanie

Zestaw routerów ZTE G51F 5G i ZTE T3000 można zainstalować samodzielnie w zaledwie pół godziny – bez potrzeby korzystania z pomocy technika. Router zewnętrzny ZTE G51F odbiera sygnał 5G z maksymalną skutecznością, a ZTE T3000 rozprowadza go po całym domu, zapewniając szybki Internet w każdym pomieszczeniu.



Szczegóły dotyczące zestawu Play Netbox, zawierającego ZTE G51F 5G i ZTE T3000 są dostępne na stronie operatora.

















źródło: Info Prasowe - ZTE