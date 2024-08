AMD - Polski holding wybrał perspektywiczny sprzęt...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

W 2019 roku Grupa Wirtualnej Polski podjęła decyzję o zmodernizowaniu swojego centrum danych. Głównym problemem dotychczasowej infrastruktury był wysoki pobór energii, więc kluczowe było z jednej strony ograniczenie zużycia prądu przy zwiększeniu możliwości obliczeniowych. W wyniku szczegółowej analizy możliwości dostępnych na rynku rozwiązań oraz niesionych przez nie korzyści, wybrano serwery napędzane przez 3 generacji procesory AMD EPYC. Dzięki nim nie dość, że udało się osiągnąć ustalony cel, to jeszcze udało się wyraźnie zwiększyć tzw. "gęstość mocy", czyli podniesiono wydajność przy zmniejszeniu liczby serwerów oraz zużycia energii.







Sebastian Dąbrowski, menedżer IT w Wirtualna Polska Holding powiedział: „Nasz klaster obsługujący platformę Kubernetes zużywał znaczne ilości energii i szukaliśmy rozwiązania, które pomoże nam to w istotny sposób ograniczyć, a jednocześnie zwiększyć jego wydajność. Dzięki serwerom z procesorami AMD EPYC udało nam się to osiągnąć i to znacznie zmniejszając liczbę węzłów obliczeniowych. Taka infrastruktura pozwala nam oferować jeszcze lepsze ceny naszym klientom.”



Kubernetes to platforma do zarządzania aplikacjami kontenerowymi, której Wirtualna Polska używa do świadczenia szeregu usług internetowych. Poza internetowymi serwisami informacyjnymi wydawanymi pod marką WP holding dostarcza też szereg serwisów specjalistycznych (np. Benchmark.pl, dobreprogramy.pl), a także usługi związane z turystyką (np. wakacje.pl), zakupami (np. Domodi), projektowaniem wnętrz (Homebook) i inne. Obniżony pobór energii i większa gęstość mocy pozwala Grupie WP uzyskać mniejszy ślad węglowy, a przy tym oszczędzić miejsce pod ewentualną dalszą rozbudowę centrum danych.











źródło: Info Prasowe - AMD