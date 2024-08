DeepCool przedstawia FT12 i FT14 - nowe, wydajne wentylatory

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

DeepCool ma przyjemność przedstawić serię FT12 i FT14, nową linię wentylatorów 120 mm i 140 mm z łożyskami Fluid Dynamic Bearing (FDB). Wentylatory te zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić wyjątkową wydajność, trwałość i cichą pracę, co czyni je idealnym wyborem dla użytkowników, którzy nie zgadzają się na żadne kompromisy w kwestii budowania swojej wymarzonej jednostki do gier lub pracy. Wentylatory FT12 i FT14 są efektem dążenia DeepCool do doskonałości technologicznej. Oba wentylatory są wyposażone w mocny 3-fazowy, 10-biegunowy, 12-szczelinowy silnik FOC z zamkniętą pętlą sterującą, wyposażony w wysokiej klasy magnesy MQ. Ta zaawansowana konstrukcja silnika minimalizuje wibracje poprzez zmniejszenie siły wytwarzanej biegunami i szczelinami, zapewniając płynną i cichą pracę wentylatorów.







Jakość, którą widać gołym okiem

Wentylatory FT12 i FT14 od DeepCool to nie tylko wydajność; to także pokaz jakości ich wykonania. Przezroczyste okienko w środkowej części łopatek wentylatora ujawnia prawdziwe łożysko FDB, pozwalając użytkownikom zobaczyć wysokiej jakości projekt i design. Delikatne białe diody LED umieszczone za łożyskiem podkreślają każdy szczegół i mogą zostać wyłączone za pomocą prostego przełącznika znajdującego się z tyłu ramy obudowy wentylatora.



Udoskonalone materiały

Wentylatory FT12 i FT14 wykorzystują udoskonalony materiał wykonany z mieszanki włókna szklanego i PBT. Materiał ten sprawia, że łopatki wentylatora i rama są niezwykle spójne, zmniejszając ogólny poziom hałasu i zwiększając jego wytrzymałość.



Imponujące w wielu względach

Dzięki intensywnym pracom badawczo-rozwojowym DeepCool udało się stworzyć wentylatory, które zapewniają wyjątkowy przepływ powietrza, skoncentrowane ciśnienie statyczne i wyjątkowo cichą pracę. Wentylatory FT12 i FT14 zostały zaprojektowane w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników, którzy wymagają wysokowydajnych rozwiązań chłodzących bez kompromisów w zakresie poziomu hałasu.



Zredukowane wibracje

Aby zapewnić minimalne wibracje wentylatora i zmniejszyć hałas spowodowany nierównomiernym naciskiem przy montażu, wentylatory FT12 i FT14 są wyposażone w gumowe podkładki na każdym rogu. Podkładki te gwarantują stabilną i cichą pracę, dzięki czemu idealnie nadają się do każdej wydajnej konstrukcji PC.



Dostępność, gwarancja oraz ceny

Wszystkie wentylatory będą dostępne w czarnym i białym kolorze w sieci autoryzowanych sprzedawców i dystrybutorów DeepCool na całym świecie. Model FT12 będzie również sprzedawany w trójpaku. Zarówno seria FT12, jak i FT14 są objęte pięcioletnią gwarancją, a także ogólnoświatową siecią obsługi klienta i wsparcia technicznego DeepCool.

MSRP dla modeli FT12 oraz FT12 White wynosi 19.99 Euro

MSRP dla modeli FT14 oraz FT14 White wynosi 24.99 Euro



Wentylatory DeepCool FT12 oraz FT14 będą dostępne w sprzedaży od 29 grudnia 2024. Dostępność produktów zaplanowana jest w każdym dużym sklepie komputerowym w kraju.





Specyfikacja

Model FT12:

• Zakres RPM: 500-2150 RPM ±10%

• Sterowanie za pomocą sygnału PWM

• Maks. ciśnienie statyczne: 4.2 mmAQ

• Maks. przepływ powietrza: 75 CFM

• Poziom hałasu: ≤32 dBA



Model FT14:

• Zakres RPM: 500-1650 RPM ±10%

• Sterowanie za pomocą sygnału PWM

• Maks. ciśnienie statyczne: 3.6 mmAQ

• Maks. przepływ powietrza: 78.83 CFM

• Poziom hałasu: ≤25.1 dBA

































źródło: Info Prasowe - DeepCool