AMD - ’CEO of the Year’ dla Lisy Su

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

dr Lisa Su, dyrektor generalna AMD otrzymała dziś oficjalnie tytuł "CEO of the Year for 2024", co jest znakomitym uhonorowaniem jej ponad 10-letniej pracy na tym stanowisku w AMD. Tytuł ten jest przyznawany ludziom, którzy swoimi działaniami wywarli olbrzymi wpływ na świat oraz otaczającą ich branżę. Dr Lisa Su została uhonorowana w ten sposób w uznaniu jej znakomitej roli jako lidera AMD oraz zaangażowania samej firmy w rozwój kompleksowej infrastruktury, rozwiązań i otwartego ekosystemu AI. Dr Lisa Su urodziła się na Tajwanie i dorastała w Stanach Zjednoczonych. Uzyskała trzy tytuły naukowe, w tym doktorat na Massachusetts Institute of Technology (MIT), a następnie przez 13 lat pracowała w IBM na inżynierskich i kierowniczych stanowiskach, aby w 2012 roku dołączyć do AMD. Jej kariera koncentrowała się na pionierskich rozwiązaniach w projektowaniu układów scalonych, dzięki czemu zdobyła znakomitą renomę w branży półprzewodników.







Poniżej kilka istotnych punktów z historii AMD pod kierownictwem dr Lisy Su:

- AMD stało się jedną z najbardziej wartościowych firm na świecie z kapitalizacją rynkową, która wzrosła z poziomu 2 miliardów do ponad 200 miliardów USD w ciągu dziesięciu lat.

- Wzrost udziałów AMD w rynku procesorów serwerowych z poziomu 1% do niemal 34% dzięki procesorom AMD EPYC powstałym w wyniku dokonanego przez dr Lisę Su przeorientowania firmy w kierunku centrów danych, systemów biznesowych oraz wbudowanych. Obecnie technologie AMD napędzają 50% spośród dziesięciu najszybszych i 40% spośród dziesięciu najbardziej efektywnych energetycznie superkomputerów na świecie.

- Przejęcia firm, które dywersyfikują i wzmacniają portfolio AMD, jak:

-- Silo AI, czyli największego laboratorium AI w Europie.

-- ZT Systems, czyli dostawcy infrastruktury AI dla instytucji tworzących hiperskalarne systemy.

-- Pensando, czyli firmy tworzącej systemy sieciowe dla centrów danych.

-- Xilinx, czyli lidera adaptacyjnych układów. Była to też największa transakcja w historii branży półprzewodników.

- Wzrost inwestycji w badania i rozwój z poziomu 1 miliarda w 2014 roku do 5,9 miliarda w 2023, z których ponad miliard w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przeznaczono na ekosystem sprzętowy i programowy AI.

















źródło: Info Prasowe - AMD