NEW IS NOW - Premiery Sharp/NEC na ISE 2025

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach Integrated Systems Europe (ISE) 2025 firma Sharp NEC Display Solutions Europe zaprezentuje swoje najnowsze rozwiązania do wyświetlania obrazu już pod marką Sharp. Technologia dvLED, unikalne projektory z laserem RB, monitory wielkoformatowe oraz interaktywne, cyfrowe plakaty Sharp ePaper, a także oprogramowanie Hiperwall do zarządzania treścią np. ścian video – to tylko część portfolio, które Sharp/NEC przedstawi zwiedzającym podczas targów. Tym samym firma potwierdza swoją pozycję wiodącego dostawcy technologii wizualnych, korzystającego z wiedzy i przewagi konkurencyjnej dwóch wiodących na świecie japońskich marek.







Od 4 do 7 lutego 2025 r. na stoisku E500 w hali 3 w Fira Barcelona, w Hiszpanii firma Sharp/NEC zaprezentuje nową generację produktów i rozwiązań marki Sharp w pięciu kluczowych strefach – Signage & Transportation, Meeting & Collaboration, Command & Control, Leisure oraz Museums & Higher Education. Dodatkowo specjalna strefa Tech Zone pozwoli "zajrzeć do wnętrza" produktów oraz uzyskać odpowiedzi na szczegółowe techniczne pytania.



Sharp/NEC zamierza przyciągnąć uwagę zwiedzających prezentując m.in.:

• Wielokrotnie nagradzany Sharp ePaper Display – stanowiący znaczący krok w kierunku neutralnej węglowo przyszłości Digital Signage oraz potwierdzający zaangażowanie Sharp/NEC w zrównoważone innowacje, skutkujące znacznie niższym zużyciem energii.

• Najnowocześniejszą technologię dvLED dla dużych powierzchni i kreatywnych wizualizacji, zaprojektowaną z myślą o płynnej integracji z każdym środowiskiem.

• Zupełnie nowe, profesjonalne projektory laserowe RB z serii X i A marki Sharp, wywodzące się z doświadczenia inżynierii firmy NEC, oferujące wysoką jasność przy ekstremalnej wydajności w dużych obiektach.

• Monitory wielkoformatowe nowej generacji marki Sharp z serii MultiSync E, M i P, które zostaną wprowadzone na rynek w 2025 r.

• Nową serię monitorów interaktywnych Sharp LM do sal konferencyjnych i kiosków, z najlepszymi w swojej klasie: technologią dotykową i opłacalnością.

• Dla zastosowań Command & Control – działanie na żywo Hiperwall v9, wydajnego kontrolera do ścian wideo, opartego na protokole IP, który będzie zarządzał treścią wyświetlaną na całym stoisku Sharp/NEC.

• Tech Zone – strefę, w której Sharp/NEC skupi się na prezentacji kwestii technologicznych, a zwiedzający dostaną odpowiedź na pytanie „jak to działa”.











źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC