Mozos ERGO-R - Fotel ergonomiczny klasy Premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Mozos wprowadza na rynek fotel, który łączy elegancję z nowoczesnością i przede wszystkim – zdrowiem użytkowników. Mozos ERGO-R to fotel ergonomiczny klasy Premium, zaprojektowany z myślą o tych, którzy spędzają długie godziny przy biurku i cenią sobie komfort oraz wsparcie dla kręgosłupa. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, takim jak automatyczne wsparcie lędźwiowe i podłokietniki 3D, fotel ten zapewnia optymalną postawę ciała, minimalizując ryzyko bólu pleców, karku i ramion, które często są wynikiem długotrwałego siedzenia w niewłaściwej pozycji.







Duże możliwości regulacji

Mozos ERGO-R wyróżnia się zaawansowanym mechanizmem regulacyjnym, który dostosowuje się do naturalnych ruchów ciała. Automatyczna regulacja lędźwiowa zapewnia ciągłe wsparcie tego odcinka kręgosłupa, a zagłówek 2D, regulowany zarówno pod kątem, jak góra-dół, umożliwia optymalne wsparcie dla szyi. Dodatkowo, podłokietniki 3D pozwalają na pełną personalizację, umożliwiając dopasowanie wysokości, głębokości oraz kąta, co pozwala uzyskać idealne wsparcie dla ramion.



Siatka mesh i bezpieczne dla podłogi kółka

W trosce o komfort użytkowania, fotel Mozos ERGO-R wyposażono w oddychającą siatkę mesh, która zapewnia doskonałą wentylację i komfort termiczny przez cały dzień. Dzięki temu, nawet podczas wielogodzinnej pracy, nie ma mowy o przegrzewaniu ciała, co jest szczególnie istotne w cieplejsze dni. Duże, stabilne kółka z tworzywa PA zapewniają dodatkowy komfort i bezpieczeństwo, umożliwiając ciche i łatwe poruszanie się po biurze, bez ryzyka uszkodzenia podłogi.



Wysoka jakość materiałów

Solidna konstrukcja to kolejny atut fotela. Mozos ERGO-R wykonany jest z wytrzymałych materiałów, takich jak PP+PA oraz stal, co gwarantuje nie tylko stabilność, ale i długowieczność. Fotel posiada certyfikowane elementy, w tym podnośnik gazowy BIFMA i certyfikat SGS na poziomie 3, co zapewnia płynność regulacji wysokości oraz bezpieczeństwo użytkowania. Z maksymalnym obciążeniem do 130 kg, fotel jest idealnym wyborem zarówno dla osób o mniejszym, jak i większym wzroście (rekomendowany zakres wzrostu to 160-200 cm).



Mozos ERGO-R to fotel, który zadowoli nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki eleganckiemu designowi oraz solidnej konstrukcji, świetnie pasuje zarówno do biura, jak i domowego stanowiska pracy. Z jego pomocą każdy dzień pracy stanie się bardziej komfortowy, a postawa ciała bardziej naturalna, co przekłada się na mniejsze zmęczenie i lepsze samopoczucie. Zainwestuj w zdrowie i komfort – wybierz Mozos ERGO-R i poczuj różnicę, jaką daje fotel klasy Premium.



Sugerowana cena detaliczna - 999.99 PLN.

































źródło: Info Prasowe / Mozos