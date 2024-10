AMD - zapowiedź nowego procesora Ryzen 7 9800X3D

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD oficjalnie zapowiedziała dziś następnej generacji procesor AMD Ryzen 7 9800X3D dla stacjonarnych PC, który zapewni znakomitą wydajność graczom i twórcom treści. Układ wyposażony jest w osiem zaawansowanych rdzeni "Zen 5" i 16 wątków oraz 2 generacji pamięć AMD 3D V-Cache (całkowita pojemność pamięci podręcznej, to 104 MB). 64 MB tej pamięci podręcznej zostało przeniesione poniżej rdzeni CPU, dzięki czemu znajdują się one teraz bliżej systemu chłodzenia i mogą być lepiej schłodzone. CPU oferuje bazowe taktowanie na poziomie 4.7 GHz, które zwiększa się do 5.2 GHz w trybie Boost, co stanowi najwyższy zegar wśród wszystkich dotąd wprowadzonych procesorów z serii X3D (TDP 120W).







Procesor zapewnia średnio 8% wyższą wydajność w grach w porównaniu do Ryzen 7 7800X3D (w wielu grach wzrost jest dwucyfrowy) oraz aż o 20% lepszą średnio niż Intel Core Ultra 9 285K. Nawet przy porównywalnej średniej liczbie klatek na sekundę procesor AMD Ryzen 7 9800X3D może zapewniać też znacznie wyższy minimalny FPS.



To pierwszy w pełni odblokowany procesor X3D, który umożliwia entuzjastom dalsze zwiększanie wydajności. Procesor zostanie wprowadzony na rynek 7 listopada 2024 roku w sugerowanej cenie 479 USD.















źródło: Info Prasowe - AMD