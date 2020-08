AMD Battle Arena - nowa mapa do Fortnite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD właśnie udostępniła nową mapę w ramach Fortnite Creative Islands, czyli AMD Battle Arena, która powstała we współpracy z modderem MAKAMAKES. Umożliwia ona grę w trzech trybach: Boxfight, Capture the Flag i Free-For-All i każdy z nich ma włączony matchmaking. Dostęp do AMD Battle Arena można uzyskać korzystając z kodu: 8651-9841-1639, a indywidualne klucze do map będą wyświetlone tak, aby gracze mogli uruchomić prywatne mecze.

Zasady trybu Boxfight:

- ostatni żywy gracz wygrywa i trzeba wyeliminować wszystkich graczy;

- jedna runda trwa cztery minuty, a mecz składa się z pięciu rund.







Zasady trybu Capture the Flag:

- trzeba zdobyć flagę nieprzyjaciela i zanieść ją do bazy, aby wygrać;

- tylko jedno życie na rundę;

- jedna runda trwa pięć minut, a mecz składa się z trzech rund.



Zasady trybu Free-for-All:

- wygrywa gracz, który jako pierwszy uzyska 30 eliminacji;

- nieskończona liczba żyć;

- broń pojawia się w losowych miejscach na mapie.







Źródło: Info Prasowe / AMD