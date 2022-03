AMD EPYC od teraz dostępne także w wersji z AMD 3D V-Cache

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła dziś wprowadzenie do sprzedaży pierwszych na świecie procesorów do centrów danych, które wykorzystują trójwymiarowo składane jądra krzemowe, czyli 3 generacji AMD EPYC z technologią AMD 3D V-Cache, wcześniej kodowo określane jako „Milan-X”. To najwydajniejsze procesory x86 do obliczeń technicznych. Największa w branży pojemność Cache L3 zapewnia dodatkową moc dla takich zadań, jak np. obliczeniowa dynamika płynów (CFD), analiza elementów skończonych (FEA), automatyka projektowania elektroniki (EDA) czy analiza strukturalna.







Nowe układy EPIC 3D V-Cache, to:

- 66% wyższa wydajność procesora AMD EPYC 7373X w symulacjach typu EDA RTL (np. Synopsys VCS) w porównaniu do AMD EPYC 73F3;

- 44% wyższa wydajność 64-rdzeniowego procesora AMD EPYC 7773X w symulacji FEA (Altair Radioss) w porównaniu do topowego procesora konkurencji;

- 118% wyższa wydajność 32-rdzeniowego procesora AMD EPYC 7573X w rozwiązywaniu problemów CFS (ANSYS CFX) w porównaniu do 32-rdzeniowego procesora konkurencji.

- Szerokie wsparcie w branży ze strony ważnych producentów OEM, ODM, SI, ISV czy chmury:

- Wirtualne maszyny Microsoft Azure HBv3 to najszybsze w historii rozwiązanie na platformie Azure HPC. Dostępne od dziś.

- Micron odnotował 40% wzrostu wydajności w wybranych zadaniach EDA w porównaniu do 3 generacji procesorów EPYC bez pamięci 3D V-Cache.













Źródło: Info Prasowe / AMD