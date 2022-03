Sony Interactive Entertainment przejmie Haven Entertainment Studios

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sony Interactive Entertainment ogłosiło dzisiaj, że zawarło umowę nabycia Haven Entertainment Studios, studia deweloperskiego z siedzibą w Montrealu założonego przez uznaną deweloperkę Jade Raymond, założycielkę Ubisoft Toronto i Motive Studios oraz jedną z twórczyń stojących za przebojową serią Assassin’s Creed. Założone w marcu 2021 roku dzięki inwestycji SIE, Haven Studios jest kierowane przez zespół najlepszych twórców gier z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w pracy nad najpopularniejszymi grami i franczyzami w branży. Haven Studios skupione jest obecnie na swoim pierwszym projekcie dla PlayStation będącym nowym doświadczeniem typu live service opartym na systemowym oraz ewoluującym świecie, skoncentrowanym na zapewnieniu wolności, dreszczyku emocji i zabawy.







"Haven Studios to wschodzące studio z wyjątkowo utalentowanym zespołem. Jesteśmy zachwyceni, że możemy powitać je w PlayStation jako nasze pierwsze studio deweloperskie z Kanady", powiedział Jim Ryan, prezes i dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment. "Studio skupi się na stworzeniu oryginalnej gry AAA z trybem dla wielu graczy, która nie tylko wykorzysta moc PlayStation 5, ale także rozszerzy różnorodny katalog gier, które można znaleźć tylko na PlayStation."



"Mieliśmy zaszczyt blisko współpracować z zespołem Haven Studios w ciągu ostatniego roku i byliśmy pod ogromnym wrażeniem jego rozwoju oraz postępów w realizacji pierwszego projektu", powiedział Hermen Hulst, szef PlayStation Studios. "Jade stworzyła światowej klasy zespół, który łączy kreatywność i umiejętności techniczne niezbędne do realizacji tak ambitnego projektu. Doceniamy zaangażowanie studia w budowanie ponadczsowego środowiska gry, gdzie najważniejszy jest gracz oraz współpraca. Cieszymy się, że oficjalnie staje się ono częścią PlayStation Studios."

"Dołączenie do PlayStation Studios zapewnia Haven swobodę twórczą i niezrównane wsparcie, dzięki którym może skupić się na tworzeniu gier najwyższej jakości", powiedziała Jade Raymond, dyrektorka generalna i założycielka Haven Studios.

"Cieszymy się, że będziemy mieli okazję współpracować i uczyć się od wszystkich wyjątkowych zespołów PlayStation Studios. Zamierzamy w pełni wykorzystać niesamowite możliwości PS5, aby stworzyć nowe światy, które zainspirują graczy i pozwolą im komunikować się między sobą w nieznany dotąd sposób."



Ze stale rosnącym zespołem liczącym już ponad 60 pracowników, Haven Studios będzie osiemnastym studiem, które dołączy do rodziny PlayStation Studios. Po przejęciu, codziennym funkcjonowaniem studia nadal kierować będzie zespół zarządzający Haven Studios w ścisłej współpracy z kierownictwem PlayStation Studios. Warunki tej transakcji, w tym koszty przejęcia, nie zostały ujawnione ze względu na zobowiązania zawarte w umowie.















Źródło: Info Prasowe / SONY