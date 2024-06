AMD Radeon Anti-Lag 2 i pięć gier z FSR 3.1 już dostępne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

AMD informuje, że technologia AMD FSR 3.1 jest już dostępna w 5 grach: Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT, Horizon Forbidden West Complete Edition, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Marvel’s Spider-Man Remastered oraz Ratchet & Clank: Rift Apart. Dzięki tej funkcji gracze mogą uzyskać ponad 3-krotnie więcej FPS korzystając z kart graficznych AMD Radeon RX 7000 i rozdzielczości 4K lub 1440p. FSR 3.1 to zapowiedziana w trakcie GDC 2024 ulepszona wersja FSR 3, która oferuje lepszej jakości skalowanie, lepszy algorytm generowania klatek, nowe API do implementacji FSR i inne. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na blogu AMD. Lista gier, która ma zaimplementowane lub oficjalnie zapowiedziano implementację FSR 3 wynosi już 60 tytułów. Zestaw narzędzi deweloperskich FSR 3.1 zostanie udostępniony w lipcu 2024 na GPUOpen.







Ponadto AMD udostępniło dziś nowy pakiet sterownika AMD Software: Adrenalin Edition 24.6.1, który zawiera produkcyjną wersję funkcji AMD Radeon Anti-Lag 2, która zapewnia zwiększenie responsywności gier poprzez obniżenie opóźnień. Funkcja ta jest obsługiwana i domyślnie włączona w Counter-Strike 2 oferując 37-procentowe zmniejszenie opóźnień podczas gdy z wykorzystaniem kart graficznych AMD Radeon i procesorów AMD Ryzen serii G.



Nowy sterownik oferuje też większą liczbę profili HYPR-RX, która umożliwia wygodne korzystanie z szeregu zaawansowanych funkcji zwiększających liczbę FPS teraz także w Like a Dragon: Infinite Wealth, Overwatch 2, The First Descendant, F1 24 oraz Outpost: Infinity Siege.























źródło: Info Prasowe - AMD