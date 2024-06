Nowa kolekcja Razer x Fortnite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Razer wraz z Epic Games prezentują nową, wyjątkową kolekcję Razer | Fortnite. W jej skład wchodzą cztery urządzenia peryferyjne Razer inspirowane kultowym busem bojowym i lamą zaopatrzeniową Fortnite. Każdy z produktów zawiera również nagrodę kosmetyczną w grze, którą można odebrać za pomocą karty znajdującej się w pudełku. Razer łączy siły z Epic Games, aby przenieść rozgrywkę w Fortnite na jeszcze wyższy poziom. Odkryj wciągający świat Fortnite za sprawą wielokrotnie nagradzanych urządzeń peryferyjnych Razer, starannie dopracowanych pod kątem precyzji i komfortu.







W skład nowej kolekcji wchodzą:

1. Razer DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition

Razer DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition to bezprzewodowa, ultralekka i ergonomiczna mysz, która jest niezwykle komfortowa w użytkowaniu. Z jej pomocą trafiaj przeciwników i kręć 90-ki ile tylko będziesz mieć sił z czasem reakcji, który doceniają profesjonalni gracze. Mysz jest również dostarczana z kilofem Cliffhanger w zestawie.



2. Razer BlackWidow V4 X - Fortnite Edition

Dzięki klawiaturze Razer BlackWidow V4 X - Fortnite Edition z 6 klawiszami do obsługi makr będziesz budować w trybie Turbo jak szef. Wszystko to bez najmniejszego wysiłku dzięki płynnie działającym, cichym przełącznikom. Klawiatura jest również dostarczana z kilofem Demon Skull w zestawie.



3. Razer Kraken V3 X - Fortnite Edition

Twoja ścieżka dźwiękowa może brzmieć jeszcze lepiej dzięki lekkiemu, bardzo wygodnemu zestawowi słuchawkowemu obsługującemu podświetlenie RGB. Razer Kraken V3 X wyposażono także w krystalicznie wyraźny mikrofon zapewniający doskonałą komunikację z drużyną. Razer Kraken V3 X - Fortnite Edition jest również wyposażony w szybowiec Raptor w zestawie.



4. Razer Goliathus Extended Chroma - Fortnite Edition

Rozświetl swoje stanowisko za sprawą dużej, wygodnej podkładki pod mysz z unikalnym podświetleniem krawędziowym LED zasilanym przez Razer Chroma RGB. Dzięki powierzchni zoptymalizowanej pod kątem szybkości i precyzji możesz bezbłędnie namierzać swoich oponentów. Podkładka zawiera również lotnie Dauntless Dragon w zestawie.



Ceny i dostępność

Mysz Razer DeathAdder V3 Pro - Fortnite Edition jest dostępna w sprzedaży od 27 czerwca 2024 r. na stronie Razer.com oraz w RazerStores, natomiast w Polsce pojawi się już w połowie lipca 2024 w cenie 169.99 USD.



Klawiatura Razer BlackWidow V4 X - Fortnite Edition jest dostępna w sprzedaży od 27 czerwca 2024 r. na stronie Razer.com oraz w RazerStores, natomiast w Polsce pojawi się już w połowie lipca 2024 w cenie 169.99 USD.



Słuchawki Razer Kraken V3 X - Fortnite Edition są dostępny w sprzedaży od 27 czerwca 2024 r. na stronie Razer.com oraz w RazerStores, natomiast w Polsce pojawi się już w połowie lipca 2024 w cenie 99.99 USD.



Podkładka Razer Goliathus Extended Chroma - Fortnite Edition jest dostępna w sprzedaży od 27 czerwca 2024 r. na stronie Razer.com oraz w RazerStores, natomiast w Polsce pojawi się już w połowie lipca 2024 w cenie 99.99 USD.









































źródło: Info Prasowe - Razer