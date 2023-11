Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś firma AMD przedstawiła najwydajniejszą profesjonalną kartę graficzną poniżej 1000 USD - AMD Radeon PRO W7700. Produkty te oferują niezawodność i stabilność istotne dla twórców treści cyfrowych, profesjonalistów CAD czy deweloperów AI, a ponadto zapewniają 1.7-krotnie lepszy stosunek wydajności do ceny niż konkurencyjne opcje, a także dwucyfrowo wyższą wydajność w kluczowych aplikacjach, jak SOLIDWORKS (do 52% wyższa wydajność), Creo (do 24%) czy CATIA (do 37%). AMD Radeon PRO W7700 bazują na wydajnej i efektywnej energetycznie architekturze AMD RDNA 3, a także są wyposażone w 16 GB szybkiej pamięci VRAM, DisplayPort 2.1 i AMD Radiance Display Engine, dzięki czemu zapewniają znakomite możliwości w wysokich rozdzielczościach i przy niezwykłej głębi kolorów.







Więcej o nowym akceleratorze AMD Radeon PRO Workstation Graphics Card, możecie dowiedzieć się TUTAJ.





















Źródło: Info Prasowe - AMD