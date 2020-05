AMD Radeon Pro VII oraz nowości w pakiecie Radeon Pro Software

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek karty graficznej Radeon Pro VII. To produkt przewidziany dla stacji roboczych odpowiedzialnych za zaawansowane symulacje inżynieryjne, rozwój aplikacji superkomputerowych (HPC) oraz wymagające zadania związane z obsługą nadawania wysokiej jakości sygnału audio i wideo. Firma AMD ponadto wydała nowy pakiet Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q2 oraz ulepszenia do Radeon ProRender. Radeon Pro VII to obsługa PCIe 4.0, nawet 6,5 TFLOPS mocy w obliczeniach podwójnej precyzji oraz 16 GB pamięci HBM2 o przepustowości na poziomie 1 TB/s i pełnej obsłudze korekcji ECC.







Układ graficzny wyposażono także w połączenie AMD Infinity Fabric Link, które stanowi magistralę o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach przyspieszające wymianę danych GPU-GPU w konfiguracjach z wieloma układami graficznymi. Karta ta będzie dostępna od połowy czerwca 2020 w cenie sugerowanej 1899 USD.



Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q2, to najnowsza wersja pakietu sterownika, która oferuje nawet 14% wzrostu wydajności rok-do-roku na obecnej generacji kartach graficznych AMD Radeon Pro.



W ramach ulepszeń Radeon ProRender udostępniono nowe rozszerzenia do SlideFX Houdini i Unreal Engine, a także zaktualizowane rozszerzenia do Autodesk Maya oraz Blender. Deweloperzy mogą pobrać najnowszą wersję zestawu SDK Radeon ProRender na nowej stronie GPUOpen.com. Dla przypomnienia: Radeon ProRender to silnik renderujący w oparciu o mechanizmy fizyczne, którego podstawą są standardy branżowe, i który umożliwia akcelerację renderingu na każdym układzie graficznym, procesorze i systemie operacyjnym.



















Źródło: Info Prasowe / AMD