Logitech Zone Wired

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Obecnie więcej osób niż kiedykolwiek pracuje z domu i potrzebuje chwili spokoju, aby w skupieniu wykonywać swoje zadania. Nie oszukujmy się, momentami jest to ciężkie. Dlatego Logitech wyszedł naprzeciw i przedstawia nową wersję zestawu słuchawkowego Zone Wired – przewodową wersję istniejącego już zestawu Zone Wireless, który posiada m.in. certyfikację Google Meet, Google Voice oraz Microsoft Teams. Zone Wired został zaprojektowany z silikonową poduszką na głowę i piankowymi nausznikami, które zapewniają wygodne dopasowanie i komfortową pracę przez cały dzień. Dzięki aktywnej redukcji szumów zestaw usuwa z otoczenia niechciane dźwięki i pozwala skupić się na zadaniu.







Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w mikrofonie, który izoluje głos od otaczających dźwięków. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zwierzęta, małe dzieci albo głośnych sąsiadów. Zestaw sprawdzi się również w momencie powrotu do głośnego biura.



Dodatkowo zestaw jest certyfikowany dla zespołów Microsoft, dzięki czemu mikrofon może usuwać rozmowy zewnętrzne z podsłuchu podczas rozmowy - bez względu na to, kto desperacko stara się zwrócić Twoją uwagę. Intuicyjne sterowanie przyciskiem na kablu jest zawsze w zasięgu ręki, dzięki czemu można regulować głośność, wyciszać, odbierać/kończyć/odrzucać połączenia oraz odtwarzać/pauzować muzykę. Ramię mikrofonu ma funkcję „flip-to-mute” (odwróć, aby wyciszyć), która zapewnia prywatność w każdej chwili, a wskaźniki LED na sterowaniu zapewniają natychmiastowe potwierdzenie akcji.



Zone Wired współpracuje z popularnymi aplikacjami do prowadzenia rozmów, z większością platform i systemów operacyjnych. Certyfikaty biznesowe obejmują Microsoft Teams i Skype dla Firm, są kompatybilne z Zoom oraz współpracują z innymi popularnymi aplikacjami, takimi jak Cisco Jabber, BlueJeans i GoToMeeting, zapewniając zgodność i bezproblemową integrację w miejscu pracy.



Zestaw dostępny jest już od dziś na stronie internetowej Logitech oraz u lokalnych dystrybutorów w cenie 569 PLN.



























Źródło: Info Prasowe / Logitech