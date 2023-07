AMD Ryzen 5 7500F - tanie 6-rdzeni

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jak twierdzą azjatyckie przecieki, już niebawem zobaczymy światową premierę nowego procesora AMD, w postaci budżetowego modelu Ryzen 5 7500F. Układ ten wyposażony jest w sześć rdzeni (obsługa 12 wątków), pracujących z bazowym taktowaniem 3.7 GHz i automatycznym podbiciem do 5.0 GHz (Boost), a jego wartość TDP ma wynieść zaledwie 65W. Według źródła procesor ten będzie najprawdopodobniej bezpośrednim konkurentem dla CPU Intel Core i5-13490F, który ma 10 rdzeni (sześć to rdzenie Performance). Pierwsze testy mają pokazywać przewagę nowego 7500F, który ma dodatkowo odblokowany mnożnik, co pozwoli na jego podkręcanie (Intel ma blokadę). Według doniesień, nowy "Rysiek" pozbawiony jest zintegrowanego układu graficznego, dzięki czemu ma uzyskać świetną cenę 179 USD, a w komplecie otrzymamy jeszcze fabryczny cooler Wraith Stealth.























Źródło: VIDEOCARDZ