AMD Ryzen AI Halo i nowe procesory AMD Ryzen AI Max PRO 400

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Zgodnie z zapowiedziami z CES 2026, firma AMD wprowadza nowe platformy Ryzen AI zaprojektowane z myślą o lokalnym realizowaniu rozbudowanych zadań sztucznej inteligencji, w tym także wdrażania aplikacji generatywnych i Agentic AI. Rozwiązania te łączą wydajne układy CPU, GPU i NPU z dużym zasobem zunifikowanej pamięci, które razem umożliwiają uruchamianie dużych modeli AI bez potrzeby korzystania z chmury obliczeniowej. Dzięki temu stanowią znakomite rozwiązanie dla deweloperów, twórców oraz entuzjastów AI szukających zaawansowanych AI PC, mobilnych stacji roboczych czy małoformatowych komputerów stacjonarnych.







W czerwcu 2026 ruszy przedsprzedaż platformy deweloperskiej Ryzen AI Halo w cenie rozpoczynającej się od 3999 USD za konfigurację z:

- procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395

- 128 GB zunifikowanej pamięci,

- zgodnością z oprogramowaniem AMD ROCm oraz powszechnie stosowanymi ekosystemami i narzędziami AI,

- możliwością uruchamiania dużych modeli generatywnych bezpośrednio na urządzeniu,



Następna generacja Ryzen AI Halo będzie dostępna w trzecim kwartale 2026 z procesorami AMD Ryzen AI Max PRO 400.





Także w trzecim kwartale 2026 pojawią się w ofertach firm ASUS, HP i Lenovo inne systemy z nowymi procesorami Ryzen AI Max PRO 400. Będą one zapewniać:

- do 16 rdzeni i 32 wątków, układ graficzny z nawet 40 jednostkami obliczeniowymi oraz NPU o wydajności do 55 TOPS,

- do 192 GB zunifikowanej pamięci,

lokalną obsługę dużych modeli językowych z ponad 300 miliardami parametrów,

- obsługę równolegle działających modeli Agentic AI,

- wydajność odpowiednią dla zaawansowanych aplikacji służących do projektowania, renderowania, symulacji czy inżynierii.



Dalsze szczegóły i informacje na temat obu nowości znajdą Państwo na blogu AMD.

















źródło: Info Prasowe - AMD