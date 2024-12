AMD jest bliskie realizacji celu 30x25

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na BLOGU firmy AMD opublikowano informacje na temat postępów w realizacji celu "30x25", czyli wysiłków, aby do 2025 roku 30-krotnie zwiększyć efektywność energetyczną sprzętu AMD napędzającego superkomputery i sztuczną inteligencję. Firma potwierdziła, że jest obecnie na poziomie 28.3-krotnej poprawy w tej dziedzinie w porównaniu do stanu na 2020 rok. Przedstawiono holistyczne podejście AMD do projektowania efektywnych energetycznie układów scalonych oraz tworzenia odpowiedniej równowagi pomiędzy wszystkimi warstwami, jakie składają się na projektowanie procesorów i akceleratorów.







Kolejnymi, ważnymi punktami publikacji, są pytania:

- Dlaczego to podejście jest tak istotne dla wszystkich w branży technologicznej - wdrażanie AI trwa w najlepsze, a wydajność i efektywność jest na tym polu niezwykle istotna. Pamięć odgrywa również kluczową rolę i dlatego AMD zależy na tym, aby z każdą kolejną generacją akceleratorów AMD Instinct oferować sprzęt z wiodącą technologią pamięci.

- Dlaczego otwarte oprogramowanie i ekosystem umożliwiają tworzenie wspólnych innowacji podnosząc wydajność i efektywność w regularnych odstępach czasu.



Dzięki w ten sposób realizowanym postępom w zakresie tworzenia sprzętu i oprogramowania w firmie AMD spodziewane jest osiągnięcie w 2025 roku więcej niż zapisano w celu 30x25, a ścieżka rozwoju powinna zaowocować dalszą znaczną poprawą efektywności w ciągu następnych kilku lat.











źródło: Info Prasowe - AMD