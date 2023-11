AMD powiększa rodzinę 3 generacji procesorów AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma AMD ogłosiła powiększenie rodziny procesorów AMD EPYC z serii 7003 o kolejne sześć nowych modeli, które odpowiadają na zapotrzebowanie na efektywne kosztowo rozwiązania dla rozpowszechnionej infrastruktury serwerowej bazującej na standardach DDR4 i PCIe 4. Dzięki nim firmy będą mogły ulepszyć swoje centra danych o wydajne i wyposażone w nowoczesne zabezpieczenia jednostki obliczeniowe. Wsparcie dla procesorów AMD EPYC serii 7003 zapewniają produkty m.in. Cisco, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo i Supermicro. Kompletna rodzina 3 generacji procesorów AMD EPYC jest znakomitym dopełnieniem 4 generacji AMD EPYC, ponieważ zapewnia odpowiedni dla wielu klientów balans stosunku ceny do wydajności, pakietu technologii ochronnych i efektywności energetycznej. Odpowiadają one też doskonale na potrzeby firm, które szukają rozwiązań do średnich, choć wciąż istotnych obciążeń obliczeniowych.



















Źródło: Info Prasowe - AMD