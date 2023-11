Sharp/NEC wprowadza na rynek nowe monitory interaktywne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Sharp NEC Display Solutions Europe wprowadza na rynek nowe monitory interaktywne z serii Sharp LA w rozmiarach 65", 75" i 86". Są one częścią szerszej rodziny produktów interaktywnych, w tym monitorów z serii Sharp LB (Business) i Sharp LC (Classroom). Dzięki wszechstronnemu zestawowi funkcji seria LA (Advanced) idealnie nadaje się dla globalnych organizacji z różnych branż, w tym: motoryzacyjnej, finansowej, rządowej, konsultingowej, obronnej, energetycznej i użyteczności publicznej. Seria Sharp LA została zaprojektowana tak, aby zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa IT jednocześnie promując produktywność w hybrydowych miejscach pracy. Slot Intel SDM rozszerza możliwości personalizacji monitora i umożliwia płynną integrację z korporacyjnymi systemami IT.







Korzystając z opcjonalnego modułu SDM-L Slot-in PC Collaboration, użytkownicy mogą korzystać z preinstalowanych funkcji, takich jak: nowa nakładka systemowa Sharp Meeting Launcher zapewniająca szybki dostęp do preferowanych aplikacji i platform VC, oprogramowanie FlatFrog Board do interaktywnej współpracy z użyciem białej tablicy oraz AirServer do bezprzewodowego udostępniania ekranu. Ponadto użytkownicy mogą bezpiecznie podłączać własne notebooki przez USB-C, co zapewnia maksymalną elastyczność podczas spotkań hybrydowych i stacjonarnych.



Interaktywne monitory imponują wysoką jasnością, matowym panelem i wysokiej jakości szklaną powłoką, która zapewnia optymalną czytelność treści nawet w dobrze oświetlonych salach konferencyjnych bez rozpraszających odbić, odblasków lub odcisków palców. Poza tym monitory Sharp LA gwarantują naturalne wrażenia Pen-on-paper, przypominające pisanie po papierze oraz zaawansowane funkcje interaktywne, takie jak: Windows Ink, wykrywanie dłoni i wyjątkowa czułość na nacisk, które zapewniane są przez zintegrowany system dotykowy klasy premium FlatFrog InGlass M5.



Co więcej, seria Sharp LA została zaprojektowana tak, aby zmniejszyć zużycie energii i użytkować monitory w bardziej zrównoważony sposób. Oszczędność energii można osiągnąć dzięki wbudowanym czujnikom ekologicznym, takim jak czujnik ruchu, który włącza lub wyłącza ekran, gdy ktoś wchodzi lub wychodzi z pomieszczenia. Ponadto czujnik jasności automatycznie kontroluje jasność ekranu w zależności od aktualnie wyświetlanego kontentu oraz jasności otoczenia. Technologia lokalnego wygaszania podświetlenia, sprawia iż w strefach gdzie wyświetlany jest kolor czarny, podświetlenie nie pracuje, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia energii średnio o 25%.































Źródło: Info Prasowe - SHARP/NEC