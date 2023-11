Samsung obchodzi 54 urodziny

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Samsung Electronics skończyła właśnie 54 lata. To ponad pół wieku, w czasie którego rozrosła się zarówno pod względem wielkości, jak i swojej oferty produktów i usług. Naszą działalność w Europie rozpoczęliśmy w 1982 roku. Obecnie nasze oddziały zajmują się urządzeniami mobilnymi, sprzętem AGD i RTV oraz wieloma innymi obszarami. To nie tylko zasługa innowacji, ale także współpracy i postępu. Wraz z ekspansją Samsung rozwijała sieć lokalnych oddziałów firmy. W całej Europie to 44 biura i placówki, w których pracuje ponad 11 tys. osób. Jesteśmy dumni, że dzięki skali działalności firmy Samsung możemy współpracować z lokalnymi rynkami.







Naszą największą ambicją jest wspieranie potencjału nowych pokoleń w inicjowaniu pozytywnych zmian dla jakości życia i przyszłości naszej planety. Wierzymy, że wspierając ich w tym wysiłku już dziś wyznaczamy wszystkim drogę do lepszego jutra. To dlatego stworzyliśmy programy mające na celu edukowanie i aktywizowanie naszej młodzieży, zapewnianie jej środków i możliwości budowania lepszej przyszłości dla wszystkich. Programy realizowane w Europie są naprawdę inspirujące i choć istnieje wiele niesamowitych historii, którymi warto się podzielić, omawiamy tu kilka wybranych inicjatyw, które wywarły ogromny wpływ na życie tysięcy osób.



Program Solve for Tomorrow

Solve for Tomorrow to program, który zachęca młodych ludzi do zmierzenia się z aktualnymi wyzwaniami XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii istotnych dla lokalnych społeczności. Korzystając z metody STEM (Science, Technology, Engineering, Maths), nastolatkowie zdobywają wszechstronne umiejętności oparte na odkrywaniu, doświadczaniu i eksperymentowaniu. Program ma formę konkursu, w którym najlepsze pomysły mogą liczyć na wyjątkowe nagrody: stypendia czy nagrody rzeczowe. Od dnia powołania w 2010 r. program Solve for Tomorrow rozszerzył się na 55 krajów z całego świata, a w tym aż 20 europejskich. Ponadto został nagrodzony wieloma wyróżnieniami za jego wkład edukacyjny i organizację wydarzeń wyróżniających się innowacyjnością i skutecznością podejścia.



Kluczowe tematy zgłaszanych przez młodych uczestników projektów obejmują edukację, zrównoważony rozwój, zdrowie i dobrostan psychiczny, a także równość, różnorodność i integrację. Uczestnicy korzystają z wieloetapowego szkolenia, opierającego się na metodologii Design Thinking, podczas którego uczą się definiować problemy, udoskonalać pomysły, realizować koncepcje i prezentować projekty. Na tej drodze korzystają ze wsparcia ambasadorów Samsung, czyli wybitnych ekspertów i nauczycieli z misją, a później także pracowników firmy Samsung, którzy udzielają im najlepszej ekspertyzy technologicznej.



W Polsce Solve for Tomorrow działa intensywnie od 2021 roku i obecnie zakończyła się rekrutacja do jego III edycji. W ramach programu zainteresowani mogą realizować projekty skupione wokół jednego z czterech obszarów, dotyczących największych wyzwań współczesnego świata – Zdrowia, Bezpieczeństwa, Klimatu lub Integracji. W jego II edycji, zwieńczonej galą finałową w kwietniu b.r., decyzją jury pierwsze miejsce zajął zespół z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie, który zrealizował projekt „Pokolenia do połączenia”. To lokalny magazyn oraz aplikacja, które mają za zadanie wprowadzić seniorów w świat nowych technologii oraz zintegrować starsze pokolenie z młodszym.



A jak wyglądają projekty w innych krajach? Ostatnia edycja programu na Węgrzech zaowocowała różnorodnymi projektami obejmującymi pakiety upcyklingowe i wspieranie potrzeb edukacyjnych. W Wielkiej Brytanii, gdzie w tym roku odnotowaliśmy rekordową liczbę chętnych, program skupia uwagę na rozszerzaniu mobilności społecznej i inkluzywności. Natomiast w Austrii projekty podkreśliły znaczenie jedności i porozumienia, a jedną z nagród uzyskała aplikacja wspierająca tworzenie harmonii między różnymi religiami.



W niektórych krajach kluczowym zagadnieniem okazało się zdrowie psychiczne. Zwieńczeniem programu we Włoszech było stworzenie platformy podcastów umożliwiającej młodzieży dzielenie się swoimi historiami oraz wzajemną pomoc. Najpopularniejszymi pomysłami w Szwajcarii były „pokoje dobrego samopoczucia”, dające wytchnienie psychiczne w szkołach, a także aplikacja rozwijająca samoświadomość emocjonalną. Podobnie w krajach bałtyckich program poszukuje sposobów rozwiązania problemów związanych z dobrostanem psychicznych uczniów, podejmując wysiłki mające na celu ponowne przemyślenie organizacji środowiska szkolnego w Estonii, Łotwie i na Litwie.



Program „Innovation Campus”

Podczas gdy program Solve for Tomorrow koncentruje się na edukacji w dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, „Innovation Campus” kładzie nacisk głównie na teleinformatykę (ICT). Zapewnia edukację młodym ludziom poszukującym pracy w stale rozwijającym się świecie nowych technologii. Program szkoli uczestników w zakresie podstawowych kompetencji, takich jak sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy, Big Data, kodowanie i programowanie, a także umiejętności „miękkich”, takich jak rozwiązywanie problemów, komunikacja i praca zespołowa.



„Innovation Campus” ma również na celu zapewnienie młodym bezrobotnym i młodzieży mającej utrudniony start w dorosłość, aby mogli rozwijać swoje talenty i umiejętności. Współpracując z uniwersytetami i innymi instytucjami edukacyjnymi, „Innovation Campus” oferuje kursy online i offline, warsztaty, mentoring oraz inne zasoby pomagające uczestnikom kształcić się i stosować technologie teleinformatyczne. Inicjatywa ta objęła już 32 kraje z całego świata, w tym Hiszpanię, Włochy, Holandię i Grecję, wspierając skutecznie 120 tysięcy utalentowanych uczestników.



W ramach inicjatywy włoskiej nawiązano współpracę z ponad 20 uniwersytetami i przeszkolono dotychczas ponad 10 tys. studentów. Tematem najnowszego wydania jest „Human Tech” – rozwój technologiczny, w którym człowiek pozostaje w centrum uwagi, a innowacje cyfrowe służą poprawie jakości życia, nie zastępując geniuszu ani kreatywności. Szkolenie to pomaga studentom zdobywać umiejętności, których będą potrzebować w czasach sztucznej inteligencji i Internetu Rzeczy.



W Hiszpanii, gdzie w ciągu trzech lat odbyły się 23 edycje „Innovation Campus”, Samsung prowadzi równoległy program: „DesArrolladoras”. Jest to Kampus dla kobiet, skupiający się na dziedzinach nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. Ma on na celu rozwijanie talentów Hiszpanek w zawodach bazujących na tych dziedzinach, aby zmniejszyć różnicę w wynagrodzeniach ze względu na płeć. Program „DesArrolladoras”, zainicjowany w 2018 r., przeszkolił dotychczas ponad 5 tys. kobiet, a około 64% uczestniczek znalazło pracę. Ponadto został wyróżniony w konkursie „Digital Skills Spain Awards 2020”, wygrywając w kategorii „umiejętności cyfrowe kobiet i dziewcząt”.



Budowanie lepszego świata – społeczność po społeczności

W swojej 54-letniej historii firma Samsung była świadkiem nie tylko ogromnego rozwoju technologii, ale także społeczności, w których jest aktywna. Pamiętając o już przebytej drodze, nieustannie angażujemy się we wzmacnianie roli młodych ludzi z całego świata w tworzeniu lepszej przyszłości, abyśmy mogli poprawić jakość życia i pozytywnie wpłynąć na losy naszej planety. Z każdą inicjatywą zbliżamy się o krok do spełnienia naszej wizji – świata, w którym odpowiedzialna i inkluzywna technologia przyczynia się do poprawy sytuacji życiowej i ekonomicznej społeczeństw.



by Simon Sung

President and CEO of Samsung Europe

























