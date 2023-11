AGON by AOC - dwa nowe monitory 4K dla graczy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka AGON by AOC przedstawia wyświetlacze AOC GAMING U27G3X/BK oraz AOC GAMING U32G3X/BK. Są to bliźniacze modele gamingowe oparte na matrycach typu IPS o rozdzielczości 3840 x 2160 px. Mniejszy model cechuje się 27-calową matrycą o odświeżaniu 160 Hz. W większym jest to odpowiednio 32 cale i 144 Hz. Przy rozdzielczości 4K UHD i przekątnej 32 cali, zagęszczenie pikseli modelu U32G3X/BK wynosi 139 PPI (pixels per inch). To znacznie więcej niż popularne połączenie 27-calowej matrycy i rozdzielczości Quad HD (109 PPI), czy 24-calowej oraz Full HD (92 PPI). Z kolei obraz wyświetlany na U27G3X/BK jest jeszcze ostrzejszy, z parametrem PPI równym 163.







Oba nowe monitory AOC bazują na płaskich matrycach IPS. Są one w stanie wyświetlić 1.07 mld kolorów, co pozwala na wierne odwzorowanie treści na ekranie. Ich typowa jasność wynosi 400 nitów, a kontrast statyczny 1000:1. Czas reakcji obu paneli wynosi 1 ms dla parametru GtG oraz MPRT. Jest on dopełniony przez wsparcie dla technologii Adaptive-Sync, która zapobiega efektowi rozrywania obrazu w grach. Dzięki dwóm portom HDMI 2.1, U27G3X/BK oraz U32G3X/BK są kompatybilne z konsolami nowej generacji. Oznacza to, że wyświetlą obraz 4K o wysokim odświeżaniu po podłączeniu do PlayStation 5 oraz Xbox Series X. Użytkownicy komputerów mogą też skorzystać z dwóch złącz DisplayPort 1.4.



Wbudowana w monitory funkcja AOC Dial Point wyświetla celownik na środku ekranu. Natomiast AOC Shadow Control rozjaśnia najciemniejsze fragmenty ekranu, w których może znajdować się przeciwnik. Wspomniane funkcje oraz menu ekranowe jest dostępne z poziomu systemu operacyjnego w aplikacji AOC G-Menu. U27G3X/BK oraz U32G3X/BK zostały wyposażone w regulowane podstawy z systemem szybkiego montażu. W obu monitorach położenie panelu można zmieniać w pionie oraz odchylać go i obracać. Otwory montażowe VESA 100x100 pozwalają na skorzystanie z własnego uchwytu biurkowego lub ściennego.



AOC GAMING U27G3X/BK wejdzie do sprzedaży w listopadzie w sugerowanej cenie detalicznej 2582 PLN. Z kolei AOC GAMING U32G3X/BK zadebiutuje w grudniu w sugerowanej cenie 3341 PLN. Wszystkie modele monitorów AOC objęte są 3-letnią gwarancją producenta.





























Źródło: Info Prasowe - AOC