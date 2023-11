Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

POCO, popularna wśród młodego pokolenia fanów technologii marka, wprowadza nowy, ekscytujący smartfon dla wszystkich użytkowników kochających rozrywkę, poszukujących potężnego urządzenia w przystępnej cenie. Najnowszy model popularnej serii C marki POCO, smartfon POCO C65, jest zaprojektowany z myślą o generacji Z, która kocha duże ekrany, szybkie procesory i wytrzymałe baterie. W tym roku POCO obchodzi swoje piąte urodziny. Przez ten czas utwierdziła swój wizerunek jako wiodąca marka, która rozumie preferencje młodych, obeznanych z technologią użytkowników i dostarcza im to, czego potrzebują – telefonów o niesamowitej wydajności, w przystępnej cenie.







Imponujący 6.74-calowy wyświetlacz POCO C65 wiernie oddaje barwy i dynamikę ruchu – sprawdzi się zarówno podczas oglądania długich filmów, jak i grania czy czytania postów. Częstotliwość odświeżania ekranu 90 Hz pozwala na płynne wyświetlanie obrazu, zapewniając lepszą rozrywkę, a pojemna bateria 5000 mAh pozwala na wiele godzin nieprzerwanego użytkowania. Użytkownicy mogą cieszyć się dłuższym oglądaniem bez zmęczenia, dzięki funkcji ochrony oczu ekranu LCD z przyciemnianiem DC i certyfikatem TÜV, potwierdzającym niski poziom emisji niebieskiego światła.



Ulepszone funkcje aparatów POCO i ich jasne obiektywy pozwalają użytkownikom bez wysiłku poprawić jakość zdjęć i filmów oraz wnieść swoje posty w mediach społecznościowych na nowy poziom. POCO C65 jest wyposażony w zestaw trzech obiektywów (osadzonych w dwóch okrągłych wysepkach), wspieranych przez algorytmy AI, w tym główny aparat 50 MP i lampę LED. Przedni aparat 8 MP tworzy efekt naturalnego światła (ang. Soft Light Ring), który poprawia jakość zdjęć, nawet w słabych warunkach oświetleniowych, zapewniając idealne selfie.



Ulepszony interfejs użytkownika w aplikacji foto oferuje nowy intuicyjny „pierścień” zoomu, umożliwiający płynniejsze przybliżanie i oddalanie, co ułatwia fotografowanie. Tryby animacji poklatkowej i tryb nocny dają pole do popisu kreatywności. Warto wspomnieć o ciekawej funkcji Film Camera, która pozwala użytkownikom tworzyć zdjęcia i nagrania wideo w klimacie filmów vintage. Istnieje również opcja dodawania filtrów i znaku wodnego modelu POCO C65.



POCO C65 oferuje bardzo wiele, jak na urządzenie klasy podstawowej, w wyjątkowo przystępnej cenie. Ośmiordzeniowy procesor MediaTek Helio G85 o częstotliwości taktowania do 2 GHz zapewnia użytkownikowi szybkie i płynne działanie. Smartfon obsługuje do 1 TB rozszerzalnej pamięci masowej i ma 16 GB pamięci RAM, aby zaspokoić potrzeby najbardziej zapalonych entuzjastów gier, fanów muzyki lub miłośników filmów. Inteligentne ładowanie 18 W i duża bateria 5000 mAh zapewniają energię na cały dzień.



POCO C65 będzie oferowany w trzech kolorach: czarnym, niebieskim i fioletowym oraz wersjach pamięci 6+128 GB za 129 EURO i 8+256 GB za 149 EURO.

















Źródło: Info Prasowe - Xiaomi