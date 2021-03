AMD prezentuje kartę graficzną AMD Radeon RX 6700 XT

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Firma AMD zaprezentowała najnowszego członka rodziny kart graficznych z serii RX 6000 – model AMD Radeon RX 6700 XT, czyli sprzęt oferujący nieprzeciętną wydajność dla graczy celujących w rozdzielczość 1440p. Karta ta korzysta z możliwości architektury AMD RDNA 2, 96 MB AMD Infinity Cache oraz 12 GB pamięci GDDR6, dzięki czemu oferuje nawet 2-krotnie wyższą wydajność i zachwycające nowe funkcje w wybranych tytułach w porównaniu do starszych kart graficznych tej klasy. Zapewniając nawet 165 FPS w rozdzielczości 1440p to idealne rozwiązanie dla graczy, którzy chcieliby wymienić swój 3-4-letni model karty graficznej.







- AMD Infinity Cache – 96 MB super szybkiej pamięci podręcznej ostatniego poziomu zapewnia układowi graficznemu 2,5-krotnie wyższą przepustowość przy tym samym poziomie zużycia energii, jak w tradycyjnych architekturach pamięci.

- AMD Smart Access Memory – zwiększa wydajność przy połączeniu kart graficznych AMD Radeon RX 6000 z procesorami AMD Ryzen 5000 i wybranymi AMD Ryzen 3000 na płytach głównych z chipsetami z serii AMD 500. Funkcja ta zapewnia tym procesorom pełny dostęp do szybkiej pamięci graficznej GDDR6, dzięki czemu wydajność może wzrosnąć nawet o 16%.

- 12 GB pamięci GDDR6 – dzięki takiej pojemności i tak szybkim modułom pamięci gracze mogą bez obaw grać w najbardziej wymagające graficznie gry na maksymalnych ustawieniach, a jednocześnie tak skonfigurowany podsystem pamięci pozostawia duży margines dla przyszłych gier AAA.

- AMD Radeon Software – w najnowszej aktualizacji pakietu Radeon Software obsługa technologii Variable Rate Shading została dodana do funkcji Radeon Boost, dzięki czemu wydajność może wzrosnąć nawet o 27% w czasie dynamicznych rozgrywek. Ponadto dodane wsparcie dla DirectX 12 w funkcji Radeon Anti-Lag pozwala obniżyć czas reakcji w kolejnej puli gier, dzięki czemu gracze mogą jeszcze agresywniej ze sobą konkurować.

- DirectX Raytracing (DXR) – karty graficzne skonstruowane w oparciu o architekturę AMD RDNA 2 są zoptymalizowane do realizacji w czasie rzeczywistym oświetlenia, cieniowania i odbić w ramach DXR zwłaszcza w połączeniu z efektami AMD FidelityFX, które pozwalają znaleźć idealny balans między raytracingiem a rasteryzacją.



Karty graficzne Radeon RX 6700 XT będą dostępne do kupienia na stronie AMD.com oraz w ofertach producentów kart od czwartku 18 marca 2021.























Źródło: Info Prasowe / AMD