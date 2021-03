Genesis Thor 380, 400 i 401 RGB

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Genesis Thor 380 RGB to klawiatura mechaniczna wyposażona w przełączniki Outemu Blue. Cechują się one wyraźną odpowiedzią zwrotną - słyszalnym kliknięciem i wyczuwalnym skokiem. Model Genesis Thor 400 RGB, wykorzystujący switche Kailh RED, to z kolei propozycja dla fanów przełączników liniowych. Osoby poszukujące klawiatury dającej dobry feedback bez odgłosu klikania mogą postawić na wersję Thor 401 RGB z przełącznikami Kailh Brown. Siła aktywacji niezależnie od modelu ma wynosić ok. 45 g. Wszystkie wymienione klawiatury mają aluminiowe obudowy i wklęsłe przyciski o niskim profilu. Nadruki na kapslach wykonano w technologii “Double Injection”, dzięki czemu znajdujące się na nich symbole powinny dobrze znosić próbę czasu.







Mechanizm N-key rollover ma bezproblemowo radzić sobie nawet wówczas, gdy użytkownik zechciałby wcisnąć wszystkie klawisze na raz. Całość uzupełnia podświetlenie RGB. Do wyboru jest 13 trybów pracy z charakterystycznym dla producenta efektem PRISMO włącznie.



Klawiatury Genesis Thor 400 RGB, 401 RGB i 380 RGB są dostarczane wraz z oprogramowaniem, które pozwala na zmianę ustawień czy np. nagrywanie makr. Preferencje są zachowywane we wbudowanej pamięci urządzenia. Wszystkie modele posiadają pokrętła funkcyjne, zestaw przycisków dających kontrolę nad multimediami i funkcję blokowania klawisza Windows. Wygodę użytkownika może podnieść odłączana podpórka pod nadgarstki. Składane stopki pozwalają zaś na dostosowanie pochylenia.



Klawiatury Genesis Thor 380 RGB, 400 RGB i 401 RGB trafią do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych dni. Pierwszy z wymienionych modeli ma kosztować około 299 PLN, podczas gdy urządzenia z serii 400 wycenione zostały na około 349 PLN.



































Źródło: Info Prasowe / Entrymedia