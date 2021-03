Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Samsung prezentuje nowy wytrzymały smartfon Galaxy XCover 5, który został zaprojektowany tak, aby sprostać wymogom najbardziej wymagających zawodów, a jednocześnie spełnić oczekiwania coraz bardziej mobilnych pracowników. Nowy smartfon Galaxy XCover 5 łączy w sobie wytrzymałość i wygodę korzystania, a jego design sprawia, że urządzenie nie tylko dobrze leży w dłoni, ale również jest dostatecznie wytrzymałe, by sprostać najbardziej wymagającym warunkom. Podwyższona czułość smartfona umożliwia korzystanie z niego w rękawicach ochronnych, a udogodnienia w postaci wymiennej baterii, zapewniają użytkownikom moc na cały dzień pracy.







Samsung Galaxy Xcover 5 został przystosowany do wykonywania wymagających zadań. Zwiększona wytrzymałość sprawia, że smartfon Galaxy XCover 5 wytrzymuje upadki z wysokości do 1.5 metra i zapewnia odporność na pył i wodę zgodną ze standardem IP68. Z myślą o użytkownikach pracujących w terenie, którzy noszą rękawiczki ze względu na warunki pracy lub dla zachowania bezpieczeństwa i higieny, smartfon Galaxy XCover 5 oferuje funkcję Glove Touch, która zwiększa czułość smartfonu na dotyk, umożliwiając użytkownikom obsługę urządzenia bez ich zdejmowania w sposób szybki i wygodny.



Poza solidną konstrukcją gwarantującą fizyczną wytrzymałość urządzenia, smartfon Galaxy XCover 5 został wyposażony w zabezpieczenia, które gwarantują ochronę danych wrażliwych, newralgicznych dla prowadzenia działalności biznesowej. Smartfon Galaxy XCover 5 jest zabezpieczony przez Samsung Knox – platformę bezpieczeństwa klasy militarnej, oferującą prawdziwie kompleksową ochronę z zabezpieczeniami wbudowaną na każdym poziomie urządzenia – od chipsetu po aplikacje. Samsung Knox chroni poufne informacje firmowe w czasie rzeczywistym i z wyprzedzeniem reaguje na coraz bardziej zaawansowane złośliwe oprogramowanie i zagrożenia.



Smartfon Galaxy XCover 5 sprosta stawianym przed nim wymaganiom dzięki pełnemu mocy procesorowi Exynos850, 4 GB pamięci RAM oraz do 64 GB pamięci wewnętrznej. Z kolei wytrzymała, wymienna bateria 3000 mAh obsługuje tryb szybkiego ładowania poprzez wejścia USB i POGO, gwarantując użytkownikom mniej czasu spędzonego na ładowaniu, a więcej na wypełnianiu zadań ze smartfonem w ręku.



Model Galaxy XCover 5 został wyposażony w pojedynczy tylny aparat 16 MP (F1.8), który zapewnia wyjątkową ostrość i umożliwia wykonanie profesjonalnych zdjęć i filmów z zaskakującą łatwością. Funkcja Live Focus pozwala wyróżnić fotografowany obiekt , a przedni aparat 5 MP (F2.2) idealnie sprawdza się podczas prowadzenia wideokonferencji. Co więcej, skorzystanie z opcjonalnej usługi Samsung Knox Capture umożliwia również skanowanie w wysokiej jakości przy użyciu smartfonu.



Smartfon Galaxy XCover 5 został wyposażony w szereg innych wygodnych funkcji, które wspomagają użytkowników podczas pracy i aktywności na świeżym powietrzu. Dioda LED, znajdująca się z tyłu telefonu obok aparatu, może działać jako latarka, umożliwiając oświetlenie zaciemnionych przestrzeni. Urządzenie zostało także wyposażone w chip NFC, który umożliwia dokonywanie płatności telefonem lub korzystanie z biletów komunikacji publicznej, dzięki czemu jest idealnym modelem dla wszystkich, którzy dojeżdżają do pracy środkami transportu publicznego.



Nowy smartfon Galaxy XCover 5 będzie dostępny w sprzedaży od 5 marca 2021.































Źródło: Info Prasowe / Samsung