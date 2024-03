AMD przedstawia FSR 3.1

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W trakcie Game Deverlopers Conference (GDC) firma AMD przedstawiła FidelityFX Super Resolution (FSR) 3.1, czyli najnowszą wersję popularnego i otwartego narzędzia skalującego rozdzielczość i generującego klatki animacji. Więcej informacji zostanie przedstawione w momencie udostępnienia AMD FSR 3.1 deweloperom na platformie GPUOpen w drugim kwartale 2024 wraz z listą gier, które będą tę wersję obsługiwać. Dla przypomnienia: FSR to otwarte rozwiązanie, które zwiększa liczbę klatek animacji w obsługiwanych grach zapewniając znakomitą jakość obrazu i działając na praktycznie każdym sprzęcie, w tym kartach graficznych AMD, procesorach APU firmy AMD, a także konsolach do gier i produktach konkurencji.







Wśród ulepszeń są:

- Lepsza jakość skalowania w niektórych sytuacjach dzięki lepszej stabilności temporalnej (zmniejszone migotanie), większej liczbie zachowanych szczegółów i zmniejszeniu zjawiska "ghostingu" i zamglenia.

- Oddzielenie generatora klatek od funkcji skalowania obrazu, co umożliwi generowanie klatek przy wykorzystaniu innych technik skalowania obrazu.

- Dodana obsługa Vulkan API i zestawów deweloperskich gier Xbox.

- Nowe API FidelityFX, które ułatwia deweloperom proces debugowania i zapewnia kompatybilność z przyszłymi wersjami FSR.





Dziś w nocy firma AMD udostępniła też nowy pakiet AMD Software: Adrenalin Edition 24.3.1, który zapewnia optymalizacje dla gier "Dragon’s Dogma 2", "Horizon Forbidden West Complete Edition" oraz "Outpost: Infinity Siege", a także powiększa liczbę tytułów obsługiwanych przez funkcję HYPR-RX o "Dragon’s Dogma 2", "Diablo IV", "Ghostrunner 2" i "Suicide Squad: Kill the Justice League". Po włączeniu funkcji HYPR-RX obsługiwana gra automatycznie uruchomi funkcje FSR lub RSR (jeśli FSR nie jest dostępne) oraz Radeon Anti-Lag oraz Radeon Boost, dzięki czemu w łatwy sposób i bez konieczności dodatkowej konfiguracji można korzystać z większej liczby FPS i zminimalizowanego czasu reakcji.



Nowy pakiet AMD Software można ściągnąć TUTAJ.











źródło: Info Prasowe - AMD